Stödpedagog
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Karlskrona
2026-02-27
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Gruppboendet ligger i ett villaområde i centrala Rödeby med närhet till affärer, vårdcentral och bussförbindelser.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du en fördjupad kunskap och kompetens inom området. Du kan bli tilldelad yrkesspecifika arbetsuppgifter inom kvalitetssäkring som kan innebära exempelvis att stödja kollegor i social dokumentation, genomförandeplaner, socialstyrelsens rekommenderade arbetsmetoder, egenkontroll och handledning.
Ditt arbete innebär att motivera och stödja brukarna på sitt arbete utifrån deras individuella behov. Du förväntas att skapa en meningsfull, utvecklande och kvalitativ verksamhet för den enskilde individen. I arbetet ger du behovsanpassat stöd så att brukarna känner trygghet och blir stärkta i sin möjlighet till utveckling. Du kan arbeta både självständigt, i grupp och i samverkan med andra professioner. I din anställning ingår det även att kunna arbeta på andra arbetsplatser antingen genom samverkanspass eller en samplanering.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som stödpedagog ser vi att du har:
* Eftergymnasial utbildning i form av: utbildning på YH-nivå minst 200 yrkeshögskolepoäng inom ett adekvat verksamhetsområde (ex stödpedagogutbildning eller YH-psykiatriutbildning) Högskoleutbildning minst 60 poäng inom ett adekvat verksamhetsområde
* Körkort för bil
* Grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Utbildning i och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande
* Utbildning i och/eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik
* Utbildning i och/eller erfarenhet av sociala berättelser och seriesamtal
* Erfarenhet av arbete med autism
* Erfarenhet av arbete med psykiatri
* Erfarenhet av arbete med NPF diagnoser
Vi söker dig som är en nyfiken och lösningsorienterad person med ett öga för förbättringar. Du trivs i en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Med din goda förmåga att organisera och strukturera arbete skapar du tydlighet och effektivitet även när tempot är högt.
Du arbetar gärna tillsammans med andra och ser värdet i att nå gemensamma mål. Som lagspelare bidrar du till ett öppet och positivt samarbetsklimat. Vidare har du en stark kommunikativ förmåga, där du lyssnar aktivt, förstår andras perspektiv och skapar goda relationer både internt och externt.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Mattisson 0455-304475 Jobbnummer
9767447