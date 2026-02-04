Stödpedagog
2026-02-04
Ref: 20260226
Som stödpedagog har du ett viktigt uppdrag att implementera pedagogiska arbetssätt och metoder i verksamhetens dagliga arbete.
I arbetsuppgifterna ingår det att bygga tillitsfulla relationer, stötta, handleda och vara brukarna behjälplig i olika vardagssituationer.
Alla stödinsatser utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftning samt Malmö stads LSS-plan och värdegrund.
Som stödpedagog samarbetar du med kollegor, andra aktörer och brukare för att utforma, genomföra och följa upp genomförandeplaner och handlingsplaner utifrån brukarnas behov och mål.
Du har ett nära samarbete med omsorgspedagogen i arbetet med planering, uppföljning och implementering av beslutade arbetsmetoder inom verksamheten. I uppdraget ingår även ett teamledaransvar. Du arbetar systematiskt med social dokumentation.
Du deltar i att hitta lösningar och metoder som utvecklar arbetet. Du arbetar för att stärka och utveckla det pedagogiska förhållningssättet som stödjer varje enskild individs delaktighet och självbestämmande.
I uppdraget ingår även hantering av läkemedel samt andra arbetsuppgifter som utförs på delegering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som stödpedagog om minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng, med inriktning mot funktionshinder- och/eller beteendevetenskapligt område.
Du har god kompetens inom basal omvårdnad, samt erfarenhet av lågaffektivt bemötande och arbete med utmanande och utåtagerande beteenden. I tjänsten förekommer cykling, vilket innebär att du behöver kunna cykla.
Du har erfarenhet av att leda arbetslag i det pedagogiska arbetet, leda teammöten och arbeta strukturerat med social dokumentation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med brukare med autism samt tydliggörande pedagogik.
Du är pedagogisk, kvalitetsmedveten och väl förtrogen med gällande LSS-lagstiftning. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, har god datorvana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Vår duktiga stödpedagog går i pension och vi utökar personalstyrkan med ytterligare en tjänst till vårt gruppboende, beläget i stadsdelen Hindby i Malmö. Verksamheten bedrivs med stöd av beslut enligt LSS 9 § 9 och utgår från att främja självständighet, delaktighet och god livskvalitet för varje individ.
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Omgående, eller efter överenskommelse
Publiceringstid: 2 veckorÖvrig information
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
