Stödpedagog
Är du utbildad Stödpedagog, som vill vara med och utveckla verksamheten och driva det pedagogiska arbetet framåt i Köpings kommun?
Vi söker dig som är lyhörd, lösningsfokuserad och med brukaren i fokus.
Vi arbetar utifrån ett individuellt anpassat stöd och förhållningssätt, präglat av respekt, engagemang och nyfikenhet.
Som medarbetare har du brukaren i fokus och kunskap om funktionsnedsättningar som finns i verksamheten.
Målgruppen är unga vuxna/ vuxna med funktionsnedsättningar i form av intellektuell funktionsnedsättning och Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Det kräver att du är trygg i dig själv, har ett tydligt uttryckssätt, är tålmodig, flexibel, ansvarsfull, lyhörd för att känna av brukaren, du behöver kunna läsa av situationen du befinner dig i och anpassa ditt sätt att kommunicera och agera utifrån den brukare du möter.
Utifrån brukarperspektivet arbetar vi med att på olika sätt stödja och värna om den personliga integriteten, delaktighet och självbestämmande. Vi arbetar med tydlig struktur, kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Du kommer att delta i det dagliga arbetet kring brukarna tillsammans med övriga medarbetare vilket är en förutsättning för att kunna se behov och driva utvecklingsarbete. Som stödpedagog kommer du att ha ansvar för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i verksamheten tillsammans med dina kollegor. I ditt uppdrag ingår att engagera, implementera och förankra evidensbaserat arbetssätt i arbetsgruppen.
Du kommer ha ett extra ansvar för att samordna och informera om socialdokumentation. Du kommer att vara ett stöd för kontaktpersonal i varför och hur vi ska dokumentera samt att följa upp att genomförandeplaner uppdateras och håller god kvalitet.
Allt arbete ska utgå från den enskilde brukarens förutsättningar och syfta till att utveckla brukarens färdigheter och möjligheter i sin vardag och fritid. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Du kommer att ha stöd i ditt arbete som Stödpedagog av kommunens Stödpedagogteam.Kvalifikationer
Kvalifikationer: För tjänsten krävs att du är trygg i dig själv, har ett tydligt uttryckssätt, är tålmodig, flexibel, ansvarsfull, lyhörd inför brukaren och i samarbete med kollegor.
Eftergymnasial YH utbildning till Stödpedagog om 200 YH poäng alternativt 60 högskolepoäng inom aktuellt område.
Meriterande: Erfarenheter av arbete med personer med funktionsnedsättning. Praktisk erfarenhet av IBIC, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Kunskap och erfarenhet av välfärdsteknik. B-körkort.
Du behärskar det svenska språket på ett sådant sätt att du kan kommunicera med brukare och medarbetare. Utifrån kravet på att föra social dokumentation behöver du ha god datavana och förmåga att uttrycka dig tydligt och klart på svenska i skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
