Stödfamilj
Gislaveds kommun / Behandlingsassistentjobb / Gislaved Visa alla behandlingsassistentjobb i Gislaved
2025-10-16
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige
Bli stödfamilj i Gislaveds kommun - gör skillnad för en tonåring inom LSS!
Har du ett tryggt hem och vill göra något meningsfullt för en ung person? Vi söker nu en stödfamilj till en tonåring med funktionsnedsättning.
Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss.
Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.Publiceringsdatum2025-10-16Beskrivning
Som stödfamilj tar du emot ett barn eller ungdom i ditt hem någon helg i månaden. Det ger barnet miljöombyte och trygg samvaro - samtidigt som föräldrarna får värdefull avlastning.
Det här uppdraget gäller en tonåring med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som behöver extra stöd i vardagen. Vistelsen hos dig som stödfamilj kan betyda mycket för ungdomens självförtroende och utveckling.
En stödfamilj kan se ut på olika sätt, att vara ensamstående eller inte ha egna barn i hemmet är inget hinder. Dina arbetsuppgifter
Som stödfamilj erbjuder du ett barn miljöombyte i ditt egna hem.
Du ger barnet stöd utifrån dess behov under familjeliknande förhållanden.
Som stödfamilj får du rådgivning i ditt uppdrag.
Stödfamilj är ett uppdrag och inget arbete.
Som stödfamilj får du skattepliktig ersättning i form av arvode. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning.
Då får även en omkostnadsersättning som ska täcka dina utgifter för barnet till exempel mat och hygienartiklar.
Som stödfamilj har du tystnadsplikt.Kvalifikationer
För att bli stödfamilj behöver du ha ett stort engagemang för andra människor, ha en stabil livssituation samt tid och plats i ditt hem för ett barn.
För att bli stödfamilj krävs ingen särskild utbildning däremot görs alltid en utredning om lämplighet.
I utredningen ingår referenstagning, registerutdrag, hembesök samt djupintervju. Anställningsvillkor
Vill du vara en del av vår framgång?
Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Arvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/400". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten för Lss- boende 3 Kontakt
Sara Silberbach 0371-81669 Jobbnummer
9559175