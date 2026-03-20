Stödbiträde, vikariat
2026-03-20
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Hos oss på Tussilagovägen 51 bor fem kunder som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Våra kunder har olika diagnoser, bland annat autism och andra funktionsvariationer. Vi arbetar alltid utifrån ett tydligt individperspektiv, vilket innebär att vi anpassar vårt arbetssätt och våra insatser efter varje persons unika behov och önskemål.Vi använder ett lågaffektivt bemötande i allt vårt arbete och utgår från Gävle kommuns värdegrund för att skapa trygghet, delaktighet och god kvalitet i stödet.
Som stödbiträde inom området boende och stöd, Välfärd Gävle arbetar man med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja individens förmågor och självständighet.
* Arbeta som stödbiträde inom Bostad med särskild service rör sig om att stödja kunden med vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.
* Stödbiträdets arbete handlar bland annat om att stödja och utveckla individens kommunikationsförmågor samt anpassa kommunikationen till olika situationer efter olika individers förutsättningar och behov.
* I arbetet ingår det att föra dokumentation över individens utveckling och behov. Ett syfte är att kunna följa upp att individen får rätt stöd och hjälp.
Gruppbostaden är bemannad dygnet runt, och arbetet sker enligt schema där dag-, kvälls- och helgarbete ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och pedagogisk person som trivs med att arbeta med människor. Det är viktigt att du visar engagemang och har ett genuint intresse för målgruppen. Du tycker om att ge stöd utifrån varje kunds unika behov och förutsättningar.
Formella kompetenser:
* Godkänd gymnasieutbildning
* Dokumentations- och datorvana. I arbetet ingår att föra medicinsk och social dokumentation, vilket innebär god förmåga i det svenska språket samt god datorvana då dokumentationen är IT baserad. Tidigare arbetat i verksamhetssystemet Treserva.
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer inom LSS.
* God cykelvana.
* Har erfarenhet av arbete med delegerad läkemedelshantering. Sond, insulin samt kunskaper om PKU.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om lågaffektivt bemötande.
För att lyckas i rollen är du:
* Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och aktörer.
* Relationsskapande.: Du har förmåga att arbeta med andra människor. Du lyssnar, visar empati och respekt. Du är prestigelös och du uppmärksammar och belönar andras bidrag.
* Stabil: Du ger förtroende och skapar tillit. Du har förmåga att sprida lugn och stabilitet.
* Strukturerad: Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Elisabeth, Thollin Eriksson elisabeth.thollin_eriksson@gavle.se 070 082 12 70 Jobbnummer
9809282