Stödassistenter till Funktionsstöd
Strängnäs kommun, Bostad med särskild service 1 / Vårdarjobb / Strängnäs Visa alla vårdarjobb i Strängnäs
2025-11-28
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Bostad med särskild service 1 i Strängnäs
Vill du vara med och göra skillnad för andra? Vill du utvecklas och samtidigt vara med att utveckla Strängnäs kommun? Då kan detta vara en tjänst för dig.
Vi söker nu stödassistenter till serviceboende LSS i Strängnäs. Serviceboendet ligger nära naturen i ett bostadsområde på Tosterö. Boendet består av 12 lägenheter och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning. Här har du goda möjligheter att tillsammans med kollegor utforma stimulerande fritidsaktiviteter som utgår från varje brukares behov och förutsättningar.
Vi söker nu två stödassistenter till vår verksamhet!Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Som stödassistent utgår ditt arbete från individuella genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. I arbetet följer du brukarna i deras vardagsliv och stödjer i allt som tillhör att sköta hem, matlagning, fritidsaktiviteter samt i relationer med närstående.
Du arbetar utifrån schema med varierande arbetstid såsom dag, kväll och varannan helg. Sovande jour ingår. Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• utbildad undersköterska, barnskötare eller har annan likvärdig utbildning.
• erfarenhet av social dokumentation.
• god datorvana.
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete och om du tidigare arbetat utifrån lågaffektivt beteende.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen. Du är lyhörd och ska kunna anpassa ditt bemötande, stöd och service utifrån brukarens behov. Arbetet ställer stora krav på engagemang, eget ansvar och kreativitet.
Urvalet sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "337/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Bostad med särskild service 1 Kontakt
Enhetschef
Pirjo Räisänen 0152-296 29 Jobbnummer
9619249