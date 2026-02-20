Stödassistenter till Boendestöd
2026-02-20
Vi söker just nu två stödassistenter som vill arbeta i ett meningsfullt uppdrag tillsammans med engagerade kollegor!
Hos oss på Boendestöd arbetar ett glatt gäng på cirka 40 medarbetare som vill göra skillnad för våra medborgare. Vi stöttar vuxna personer, från 18 år och uppåt, i allt från att skapa struktur, planera vardagen till att bryta isolering eller stötta i kontakten med olika samhällsinstanser. Alltid med individens behov i fokus.
Vårt kontor ligger centralt i Östersund med närhet till både kollektivtrafik och stadens utbud. Verksamheten är uppdelad i enhet Norr och enhet Söder, men hos oss är samarbete och kollegialt stöd en självklarhet och vi arbetar tätt tillsammans över enheterna.
Du kommer att arbeta dagtid mellan 7.30-16.30, var 4 helg och kväll förekommer då och då fram till 19 som längst utifrån ett fast schema. Tjänsterna omfattar en fast anställning på 100%.
Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi satsar på kompetensutveckling genom utbildningar och erfarenhetsutbyte. Här blir du en del av ett sammanhang där din insats gör skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som stödassistent hos oss får du en viktig och meningsfull roll där du ger individuellt anpassat stöd till medborgare med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att stärka individens förmåga att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
Du kommer att bli en del av ett team som arbetar med ordinärt boendestöd och främst arbeta självständigt i medborgarnas eget hem, där du stöttar i vardagens olika utmaningar. Det kan handla om att skapa struktur, påminna om viktiga aktiviteter eller uppgifter, följa med till myndighetskontakter, anteckna vad som sägs under möten eller ge praktiskt stöd i hemmet. I vissa fall kan det innebära tidsbegränsade, kompenserande insatser. Även läkemedelshantering kan förekomma. Arbetet är både stödjande och pedagogiskt, där du steg för steg hjälper medborgaren att utveckla och bibehålla sina förmågor. Du använder olika metoder och verktyg för att motivera, stärka och träna upp medborgarens självständighet.
Just nu breddar vi vårt stöd och etablerar en ny grupp inom verksamheten som ska arbeta med familjenära boendestöd. Det är en insats med ett tydligt föräldra- och familjefokus där vi arbetar med att genomföra beviljade insatser riktade till både föräldrar och barn något som du kan komma att utföra vid behov utifrån att vi har ett nära samarbete kollegor emellan.
Dokumentation är en del av vårt arbete som vi enligt lag är skyldiga att utföra. Det är därför viktigt att du som arbetar hos oss har god datavana.
Vanliga arbetsuppgifter
• Ge individuellt anpassat stöd i och utanför hemmet.
• Skapa struktur och rutiner i vardagen.
• Stödja medborgaren i att hantera psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska svårigheter.
• Arbeta pedagogiskt och motiverande för att främja ökad självständighet.
• Ge påminnelser och stöd i att komma ihåg vardagliga uppgifter eller aktiviteter.
• Följa med som stöd vid kontakter med myndigheter eller vårdgivare.
• Dokumentera viktiga delar av möten, samtal och ärenden.
• Digital dokumentation.
Kvalifikationer
• Utbildad stödassistent, undersköterska, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• God språklig förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska diagnoser.
• Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
• God datavana.
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du behåller lugnet i stressade situationer och fokuserar på det som är viktigt. Du har lätt för att sätta dig in i andras perspektiv och bemöter varje individ med empati och respekt utan att ta över deras känslor.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt och lyhört arbetsklimat. Din kommunikation är tydlig och du ser till att förväntningar och budskap når fram. Du följer upp, påminner vid behov och skapar trygghet utifrån ett professionellt bemötande.
Du har en god förmåga att utifrån ett rehabiliterande och habiliterande förhållningssätt, individuellt och pedagogiskt, stödja personer i deras vardagsmiljö.
Vi värdesätter också att du är öppen för nytänkande, ser möjligheter och har en vilja att bidra till att utveckla och förbättra verksamheten.
Välkommen in med din ansökan! Vi ser fram emot att träffa dig!Övrig information
Då arbetet kan omfatta arbete med minderåriga kommer uppvisande av ett utdrag ur belastningsregistret krävas för dig som är aktuell för denna tjänst. Du får mer information om detta om vi bedömer att du är aktuell att gå vidare med i rekryteringsprocessen.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Hanne-Marie Eriksson Hanne-Marie.Eriksson@ostersund.se 063-14 45 59 Jobbnummer
9755393