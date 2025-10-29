Stödassistent/vårdare
Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten / Vårdarjobb / Arvidsjaur Visa alla vårdarjobb i Arvidsjaur
2025-10-29
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent/vårdare till daglig verksamhet (Lyckan). Arbetstiden är förlagd måndag - fredag dagtid.Deltagarna på daglig verksamhet har olika förutsättningar och står inför olika utmaningar, möjligheter och svårigheter. Som stödassistent är det din uppgift att på olika sätt stödja deltagarna i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar med IBIC (individens behov i centrum). I tjänsten ingår, utöver aktiviteter med brukarna, att göra genomförandeplan och dokumentera enligt IBIC i vårt dokumentationssystem. Målsättningen är att erbjuda en meningsfull sysselsättning som, utifrån individens förutsättning och önskemål. En stor del av arbetet innebär att hitta lämpliga arbetsuppgifter till deltagarna och motivera till att komma vidare i sin utveckling. Daglig verksamhet är i ständig förändring så du behöver vara flexibel, ha en kreativ syn på din roll och vara beredd på att uppdrag och aktiviteter förändras utifrån deltagarens behov. Det dagliga arbetet består av olika aktiviteter, bland annat social färdighetsträning, legoarbete, träning, uteaktiviteter, omvårdnad, handledning på företagsförlagd verksamhet och anskaffning av praktikplatser tillsammans med en eller flera handledare. Det finns även ett brukarcafé samt ett tvätteri i verksamheten. Inom ramen för tjänsten förekommer lättare matlagning och bakning samt vikning och hantering av tvätt tillsammans med våra deltagare. Det förekommer en del tunga lyft i samband med hantering av livsmedel, matlagning, hantering av industriellt material från legoarbeten, transporter samt tvätten. Du kommer även, tillsammans med några av dina kollegor, ha ansvar för att stötta deltagarna till ett anpassat arbete med stöd.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning/omvårdnadsutbildning.B-körkort för manuell växellåda.
Som person är du flexibel. Du anpassar dig efter förändringar och varierande arbetsuppgifter, ändrar arbetssätt och metod utan att förlora fokus på det gemensamma målet. Du tycker om att ta nya kontakter och samarbetar väl med dina kollegor och andra i och utanför verksamheten. Du lyssnar, reflekterar och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt vilket leder till att du skapar förtroende och ett gott samarbete. I gruppen skapar du engagemang och delaktighet genom att inspirera till arbetsglädje och visa på goda exempel. Du har förmåga att arbeta självständigt, har stor ansvarskänsla och tar egna initiativ.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av att handleda människor med funktionshinder.
Utbildning/erfarenhet av arbetsmetod med inriktning stöd till arbete, exempelvis Supported employment. Individanpassat stöd till arbete, eller liknande Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2025/128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten Kontakt
Områdeschef
Sofie Östervald 0960-15711 Jobbnummer
9578788