Stödassistent | Tiohundra
Tiohundra AB, / Vårdarjobb / Norrtälje Visa alla vårdarjobb i Norrtälje
2025-09-19
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, i Norrtälje
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt vara en del av ett engagerat team? Som stödassistent på Medvinden i Norrtälje arbetar du nära brukarna och bidrar till deras självständighet och livskvalitet.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en meningsfull roll där varje dag räknas.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
På vår redaktion görs bland annat Roslagstidningen.
Vi kombinerar friskvårdspromenader med foto och film, och en del bilder blir till vykort som säljs i Butiken. En viktig del av arbetet är också att delta vid bad i varm bassäng - en aktivitet som främjar både välmående och rörelseglädje. Din uppgift är att bistå personer med individuellt anpassat stöd och service, och att ge varje brukare en aktiv och stimulerande vardag utifrån deras förmåga och förutsättningar som är utformad i brukarens individuella genomförandeplan.
Vi anställer enligt BoDa-tjänster, vilket innebär ett nära samarbete där personal kan gå mellan verksamheter för att erbjuda kontinuitet. Placering kan därför vara på daglig verksamhet och till viss del på boende eller fritidsverksamhet inom LSS. Tjänsterna är på heltid och förlagda dagtid.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Handleda och stötta brukare i deras vardagliga aktiviteter
Delta i redaktionsarbete: planering, fotografering, textproduktion och korrekturläsning
Kombinera friskvård med kreativa aktiviteter som foto och film
Skapa produkter som vykort och laminering tillsammans med brukarna
Bidra till en aktiv och stimulerande vardag för varje individ
Aktivt deltagande i gym och bad
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via E-passi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Ha gått barn och fritidsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet med inriktning socialt arbete eller undersköterskeutbildning med inriktning inom funktionshinderområdet autism
Erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom LSS
Goda kunskaper inom AKK
Kunskap om samtalsmetodik
Goda kunskaper inom social dokumentation
Vana att arbete i digitala system
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Ha körkort
Vara simkunnig
Det är meriterande om du också har:
Kunskap om lågaffektivt bemötande
Intresse och kunskap om foto och film
Vi söker dig som är initiativtagande och trivs med att ta ansvar i vardagen - både i det pedagogiska arbetet och i mötet med brukarna. Du har lätt för att skapa goda relationer och bygger tillit genom ett respektfullt och lyhört bemötande. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt, och du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra. Du är också strukturerad och har förmåga att planera, dokumentera och följa upp insatser på ett noggrant och professionellt sätt.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vi är en daglig verksamhet som bedrivs i Norrtälje. Vi är belägna på ROS hamnvägen 12. Vår huuvdsyssla är Roslagstidningen kombinerad med friskvårdaktiviteter.
Vi kombinerar friskvårdspromenader med foto och film. Vi är i dagsläget 3 medarbetare som arbetar på Mediavinden.
Titta gärna in på vår instagram för att få en bild över hur vi har det hos oss!
Mediavindens Instagramkonto@mediavinden_dv
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Kontakt
Eva-Lena Bjureström 08-12327524 Jobbnummer
9517236