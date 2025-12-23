Stödassistent till Zachrissonsgatan
2025-12-23
Om jobbet
Vill du göra skillnad i människors vardag?
Nu söker vi en stödassistent till vår servicebostad på Zachrissonsgatan.
Verksamheten ligger i Örgryte Härlanda, på Zachrissonsgatan BmSS. Målgruppen är lindring intellektuell funktionsnedsättning. Här bor 10 brukare och det arbetar 6 medarbetare varav 1 stödpedagog.
Som stödassistent arbetar du nära våra brukare och ger individuellt anpassat stöd i deras dagliga liv. Målet är att stärka varje persons delaktighet och livskvalitet. Du kommer vara ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor, och du motiverar och vägleder brukarna mot ett bättre och mer självständigt liv.
I uppdraget ingår samverkan med alla övriga personer som finns kring hyresgästen såsom gode män, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation. Som stödassistent arbetar vi med kontaktpersonalskapet för våra hyresgäster.
Arbetstiden är dag- kväll-, sovande jour och helgtjänstgöring. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad.
Du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Du behöver obehindrat kunna läsa, skriva och uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska då kommunikation och dokumentation är en central del av kvalitetsarbetet.
Du har erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen, samt har god datorvana och kunskap om social dokumentation.
Kunskaper i LAB (Lågaffektivt bemötande), MI (Motiverande samtal), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens behov i centrum), tecken som stöd och tydliggörande pedagogik är meriterande.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gör ditt bästa för att göra klart uppgifterna på rätt sätt, och följer upp hur det blev. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Detta grundar sig i att du har en god förståelse för ditt- och det gemensamma uppdraget och du tänker på de vi är till för. Dessutom har du god förmåga vad gäller att planera, prioritera och du anpassar ditt arbetssätt för att uppmuntra till dialog, delaktighet och engagemang. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3).
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
