Stödassistent till Sandlyckans gruppbostad i Kullavik
2025-11-07
Vi söker nu en engagerad stödassistent som vill vara med i vårt riktigt härliga team! Lockas du av att arbeta med människor och ett varierat arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Rollen som stödassistent hos oss
I detta arbete ger du våra boende stöd i livets alla delar.
Målet för insatsen är att ge goda levnadsvillkor och möjliggöra inflytande och delaktighet. Vi vet att ha roligt på arbetet är en framgångsfaktor i att trivas. Du kommer arbeta i nära samarbete med kollegor som både är stödassistenter, stödpedagoger och med enhetschef.
I dina arbetsuppgifter ingår att upprätta social dokumentation och genomförandeplaner. Vi jobbar utifrån lågaffektivt bemötande, IBIC, AKK, MI samt tydliggörande pedagogik. Arbetssättet är metodiskt utifrån överenskomna processer och rutiner men innebär också stor frihet under ansvar. Förutom kollegor har du stöd från HSL-team och metodutvecklare i arbetet.Publiceringsdatum2025-11-07Profil
Du har stort engagemang för våra hyresgäster och som brinner för varje individs delaktighet. Som person är du nyfiken, lyhörd och positiv i ditt bemötande. Du kan organisera dina arbetsuppgifter, är trygg med social dokumentation och har förmåga att vara flexibel när situationen kräver. Du får gärna ha en övertygelse om att AKK och tydliggörande pedagogik ger mervärde för hyresgästens självständighet och att du tycker om att vara aktiv.
För oss är det en självklarhet att du vill arbeta i ett team som vill ha roligt på arbetet och som prestigelöst samarbetar för att ge hyresgästen det bästa stödet. Du behöver vara trygg i att arbeta motiverande i samarbete med psykiatrin. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- stödassistent- alternativt undersköterskeutbildning och/eller annan utbildning som är relevant för målgruppen
- erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete inom bostad med särskild service eller boendestöd
Läs gärna mer om oss
Sandlyckans gruppbostad ligger i ett lugnt bostadsområde i Kullavik och är ett boende med sex lägenheter som riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionshinder.
För ökad kollegial gemenskap och kunskapsspridning samarbetar vi mellan enheter med likvärdig inriktning av målgrupp. Vi arbetar med resurstid i schemat vilket innebär att arbeta på en alt. fler enheter med likvärdig målgrupp.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse.
Du arbetar dag, kväll och helger.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 20 november. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Malin Dahlgren, enhetschef 0300-838953 Jobbnummer
9593712