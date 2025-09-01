Stödassistent till Lundhagsvägen 82
Gillar du att arbeta på en arbetsplats där din kunskap kommer till nytta och där chefen ger dig stort förtroende kring att hantera vardagen självständigt? Sök dig då till Lundhagsvägen!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som stödassistent inom bostad med särskild service (BMSS) har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina kollegor erbjuda anpassat pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med LSS. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för den enskildas möjligheter att nå sina egna mål.
På Lundhagsvägen kommer du arbeta gentemot servicemottagare som har behov av stöd och/eller motivation i olika sammanhang som till exempel vid hygien, planering och aktiviteter med mera. Som stödassistent har du även anhörigkontakt och kontakt med vår hälso- och sjukvårdsenhet. Det är av stor betydelse att kunna vara självständig och vid behov vara strikt till rutiner. På dagtid förekommer en del ensamarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för att hitta lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter i samråd med servicemottagarna och utveckla dem utifrån deras behov
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med servicemottagarna
• samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• upprätta och följa upp genomförandeplaner
• medverka i arbetsplatsträffar och övriga möten
• ha kunskap om och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Verksamheten ligger i Hovsta, norr om Örebro. Det är bra cykel- och bussförbindelser och det finns möjlighet till fri bilparkering. Vi har nära till grönområden och skog. Gruppboendet består av fyra lägenheter och boendena har tillgång till gemensamt utrymme och egna uteplatser. Det finns pälsdjur i verksamheten. Du kommer ingå i en arbetsgrupp med åtta personal och en enhetschef som tillsammans ger stöd åt fyra servicemottagare runt 30 års-åldern.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Då både verksamheten och dagarna kan förändras är det viktigt att du som person kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• minst 2 års erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder
Meriterande:
• B-körkort
• kunna cykla
• erfarenhet av arbete med personer som har psykiatriska diagnoser
• erfarenhet av IBIC
• erfarenhet av omvårdnad
• erfarenhet av bildstöd
• erfarenhet av stödtecken
• erfarenhet av MI (Motivational Interviewing)
• erfarenhet av social dokumentationTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9485906