Stödassistent till LSS-verksamhet
2026-02-20
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedala kommun i Svedala
Välkommen till Svedala kommun! Hos oss arbetar du i en expansiv kommun som värdesätter ett gott bemötande, öppenhet, engagemang och mod. Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun och vi har många spännande utmaningar framöver. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer och storslagen natur. Vård och omsorg kännetecknas av kvalitativ verksamhet med duktiga medarbetare som vill göra skillnad. Vill du vara med och utveckla vår korttidsvistelse/tillsyn? Vi söker nu en ny medarbetare till vår verksamhet Astern.
Uppdrag
Astern riktar sig till barn och ungdomar, 1-21 år, och omfattar både korttidstillsyn och korttidsvistelse. Korttidstillsyn är för skolungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under lovdagar och studiedagar.
Korttidsvistelse för barn och ungdomar mellan 1 och 21 år, eller så länge de bor hemma för att få rekreation och miljöombyte samt för att ge avlastning till anhöriga. Korttidsvistelsen har möjlighet att ta emot upp till 4 barn och ungdomar per dygn.
Stödet är individuellt utformat utifrån respektive barns och ungdoms behov och ska främja utveckling och självständighet. Målet för verksamheten är att erbjuda barnen och ungdomarna en meningsfull vistelse med deras behov och önskemål i centrum, samt ge avlastning för föräldrar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som stödassistent är att
- Handleda, vägleda och stötta barnen under deras vistelse
- Använda metoder som underlättar kommunikation och förhållningssätt.
- Använda pedagogiska hjälpmedel.
- Svara för social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag!
Kompetens
Vi välkomnar dig som har avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, inriktning barn med särskilda behov, fritidsledare eller annan pedagogisk utbildning som är relevant för målgruppen. Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsvariation och kännedom om lågaffektivt bemötande ser vi det som en fördel. Du bör ha kunskaper i kognitivt stöd och tydliggörande pedagogik, samt erfarenhet av dokumentation inom yrket.
För att lyckas i denna roll bör du vara trygg, strukturerad och ansvarstagande. Du sätter ett högt värde i att ha ett gott bemötande gentemot såväl brukare och kollegor som anhöriga. Du har ett stort engagemang och det är naturligt för dig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till arbetskamrater. Är du en lagspelare med förmåga att samarbeta i en mindre grupp och är flexibel, öppen för utveckling och förändring med positivt engagemang för att arbeta med människor så är du den rätta personen för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort B är ett krav.
Arbetstid/varaktighet
Tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad heltid.
Dag/kväll/natt/helg.Publiceringsdatum2026-02-20Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Arbetsgivare Svedala kommun
Kontakt
Enhetschef
