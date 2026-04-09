Stödassistent till LSS-boende, vikariat
2026-04-09
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vi söker nu en ny kollega till ett vikariat hos oss på område 1 och område 13. Område 1 innefattar fyra servicebostäder inom LSS förlagda i centrala Falkenberg. Område 13 innefattar 3 gruppbostäder förlagda bla i Vessigebro och Ljungby.
Vikariatet löper under ett års tid, med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare.
Arbetet innebär att ge stöd och service till de boende, för att bidra till en fungerande och stimulerande vardag. Arbetsuppgifterna består av t.ex, serviceinsatser, socialt stöd, motiverande insatser och andra insatser som utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med brukarens fokus. Vi arbetar varannan helg samt har sovande jour.
Arbetet innebär också att dokumentera, utforma och följa genomförandeplanen och att bidra till en fungerande och stimulerande vardag för våra brukare, samt delegerade insatser från sjuksköterska, så som medicindelegering.Kvalifikationer
Vi söker dig som,
* är utbildad undersköterska, skötare eller barnskötare.
* har god kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar, autism och autismliknande tillstånd.
* har erfarenhet av personer med funktionsnedsättning.
* har grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av dokumentation.
* har god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera rakt och tydlig
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Detta är en del av vår rutin för att säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten. Du beställer belastningsregistret på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318175 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef, enhetsområde 1
Yvonne Utbult 0346-88 52 61 Jobbnummer
9845846