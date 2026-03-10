Stödassistent till LSS boende i Sisjön
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Till vårt LSS-boende i naturnära Sisjön söker vi nu en erfaren stödassistent som vill arbeta med en målgrupp som ställer höga krav på kompetens, trygghet och professionalitet.
Verksamheten är en gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism, där flera av de boende har omfattande stödbehov och utmanande beteenden.Om tjänsten
Som stödassistent ansvarar du för att ge individuellt anpassat stöd i vardagen, både praktiskt och pedagogiskt. Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, vardagsrutiner, aktiviteter och socialt stöd. Du arbetar utifrån genomförandeplaner och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och metoder i verksamheten.
Arbetet kräver god förmåga att läsa av situationer, arbeta förebyggande och bemöta utmanande beteenden på ett lugnt och professionellt sätt.
Vårt arbetssätt
Vi arbetar strukturerat och med evidensbaserade metoder såsom:
Lågaffektivt bemötande
Tydliggörande pedagogik
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
Du får stöd i form av metodhandledning, kompetensutveckling av både stödpedagog ett nära ledarskap.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad
Schemalagd arbetstid dag, kväll, jour och varannan helg.
Heltid motsvarar 37 timmar/vecka, med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad vid önskemål.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom vård, omsorg eller pedagogik (exempelvis stödassistent, undersköterska eller barnskötare).
Har flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete inom LSS, särskilt med personer med autism och utmanande beteenden.
Är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt såväl som i team.
Har ett professionellt förhållningssätt, är ansvarstagande och bidrar till en stabil arbetsmiljö.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Kunskap om AKK, PEG och tydliggörande pedagogik.
Vana av dokumentation och uppföljning.
B-körkort.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas före anställning tillsammans med betyg och arbetsintyg.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
