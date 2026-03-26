Stödassistent till Kroksta gruppbostad
Funktionsstöd är ett verksamhetsområde inom välfärdsförvaltningen med uppdraget att verkställa de beslut som fattats enligt LSS lagen, företrädesvis beslut om bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet.
Målsättningen i stödet som ges är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att individen som beviljats en insats ska få möjlighet att leva som andra.
Vårt arbete utförs genom individuellt utformat stöd med hög kvalitet och självbestämmanderätt där ett gott bemötande genomsyrar all verksamhet.
Nu söker vi en engagerad och målinriktad stödassistent till Kroksta gruppbostad! Tjänsten är en tillsvidareanställning 100% med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är dag/kväll/helg. Vi arbetar med verksamhetsanpassade scheman vilket innebär att arbete kan ibland förläggas på andra gruppbostäder i kommunen.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som till exempel schema, inköpsbeställningar, hälsa och säkerhet.
Tillsammans med dina kollegor kommer du utföra vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren samt stödja och motivera i vardagsaktiviteter i hemmet och på fritiden. Det ingår att skapa förtroendefulla relationer med brukarna och vara en bra förebild.
Du kommer se till att stödinsatser utgår från brukarens individuella behov, främja självständighet, delaktighet och att de utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Du hjälper bland annat till med vardagliga sysslor och aktiviteter, personlig hygien och medicin. Arbetet innebär inte sällan att du kan komma att arbeta ensam och arbetstiderna är varierande då vi ger insatser både dag, kväll och helg.
Du driver utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Att samverka med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners är också en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial examen inom antingen;
- vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning eller psykiatri
- barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete alternativt pedagogiskt arbete
- eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig.
Erfarenhet av arbete med utmanande beteende krävs.
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år.
Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och stresstålig med individen i fokus. Du är empatisk och ansvarskännande samt har lätt för att samarbeta med andra. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta på ett flexibelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/186".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445)
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Jennie Dau, rekryterare 0660-88000
