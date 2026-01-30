Stödassistent till Korttidshem LSS
Är du en trygg stödassistent som vill bidra till välbefinnande för barn och unga (LSS). Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Vi är en verksamhet inom socialkontoret som verkställer beslut om korttidshem för barn och unga med LSS-beslut. Verksamheten har ett tydligt fokus på trygghet, delaktighet och inkludering och är belägen på Hjalmar Lundgrens gata 68-80.
Hos oss arbetar ett kreativt och energifyllt team som brinner för hållbarhet och kvalitet. Vi har ett starkt utvecklingsfokus och en hög grad av innovation, vilket gör oss till en unik arbetsplats där du får möjlighet att verkligen göra skillnad.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du nära barn och ungdomar med varierande behov av stöd i vardagen. Arbetet utgår från barnets individuella behov, genomförandeplan och dagsform. Du är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av insatserna. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• genomföra aktiviteter såsom sociala aktiviteter, skapande, rörelse och utevistelser
• arbeta trygghetsskapande genom relation, struktur och tydliggörande pedagogik
• använda AKK, lågaffektivt bemötande och autonomistödjande arbetssätt
• ansvara för dokumentation, riskbedömningar och uppföljning enligt gällande rutiner
• samverka med vårdnadshavare, skola, habilitering och andra aktörer
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med social inriktning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis beteendevetenskap eller behandlingspedagog.
Erfarenhet av arbete inom LSS samt med barn och unga med autism och intellektuell funktionsnedsättning är ett krav. Kunskaper i lågaffektivt bemötande, pedagogiska metoder samt B-körkort är meriterande.
Du är trygg och ansvarstagande med god förmåga att bygga relationer. Du är flexibel, stresstålig och lyhörd, och trivs med att arbeta både i team och självständigt.
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Personliga egenskaper såsom kreativitet och gott humör värdesätts högt hos oss.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 februari
Kontakt: Enhetschef Ingela Elfroos, 011-15 78 46, ingela.elfroos@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
