Stödassistent, Östhammar
Östhammars kommun, Myndighet omsorg
2025-12-22
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi har höga ambitioner när det gäller att ständigt höja vår gemensamma kompetens genom processhandledning, utbildningar och tillgång till länsgemensamma kompetensutvecklingsprogram. Vi jobbar också aktivt med uppföljning av arbetsbelastningen för att skapa en god arbetsmiljö. Möjlighet till distansarbete finns om verksamheten tillåter. Utöver det erbjuder vi förskottssemester och möjlighet att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Nu söker vi en engagerad stödassistent som vill vara med och forma vår verksamhet. Som stödassistent inom verkställighet arbetar du som kontaktperson och förgyller dagarna för de kunder som blivit beviljad denna insats, i enlighet med LSS eller SoL. I uppdraget kan du möta både barn och vuxna. Du har nära kontakt med verkställande kontaktsekreterare och är en del av ett arbetslag, men arbetar självständigt med kund. Tjänsten kan även innebära arbete i annan del av omsorgskontoret, om du vissa dagar inte fyller din arbetsdag som stödassistent. Det skulle kunna innebära att arbeta som kontaktperson för personer boendes på gruppbostad, ledsagare eller avlösare i hemmet. Arbetet schemaläggs till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning inom lämpligt område och dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med särskilda behov, som arbetsgivaren bedömer lämplig. Utbildning och/eller erfarenhet inom psykiatri är meriterande. För jobbet krävs även B-körkort för manuellt växlad bil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då arbetet ställer krav på att du är flexibel och ödmjuk så att du anpassar ditt bemötande till kundens livsvillkor, personlighet och önskemål. Du är uppmärksam och tillmötesgående och skapar på så sätt förtroendefulla relationer. Arbetet kräver också att du arbetar självständigt och behåller ditt lugn även i pressade situationer liksom att du kan ta initiativ och får saker gjorda.
Tjänsten är en visstidsanställning under 8 månader, med möjlighet till förlängning.
När du söker jobb hos oss ber vi dig använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
