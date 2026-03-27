Stödassistent med teckenspråkskompetens
Din nya arbetsplats
Nu söker vi dig som vill vara med och göra det goda livet möjligt för våra hyresgäster på Gruppbostad Klinten 2.
Här arbetar vi för att skapa trygghet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning - alltid med individens behov i centrum.
Så här bidrar du i rollen som Stöd assistent
Som stödassistent arbetar du nära våra hyresgäster och bidrar till en meningsfull och fungerande vardag. Du utgår från individuella genomförandeplaner och skapar struktur, trygghet och utveckling i det dagliga arbetet.
I rollen ingår bland annat att:
Stödja i vardagliga aktiviteter som matlagning, städning, inköp och fritid
Kommunicera med hjälp av teckenspråk och andra individanpassade kommunikationssätt
Använda kognitiva hjälpmedel, både analoga och digitala
Dokumentera insatser och följa upp arbetet
Samverka med anhöriga, habilitering och andra viktiga aktörer
Bidra till utveckling av arbetssätt och delta i fortbildning
Du är en viktig del i att skapa förutsättningar för varje individ att ha inflytande över sin vardag
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom program fördjupning funktionsnedsättning / psykiatri eller
• Undersköterska med inriktning utvecklingsstörning / psykisk ohälsa. eller
• Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller pedagogiskt arbete eller
• Annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom LSS eller liknande verksamhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda datakunskaper
Fullgod teckenspråkskompetens (krav)
Erfarenhet av att arbeta med personer inom LSS personkretsar och ett intresse och engagemang för att arbeta med stöd och omsorg till personer med funktions-nedsättning
Erfarenhet av att arbeta med AKK ( alternativ och kompletterande kommunikation)
Goda grundläggande IT kunskaper
Det är även viktigt att du har god fysisk förmåga då arbetet kan vara fysiskt krävande.
Ett krav för att få tjänsten är att du klarar av att genomföra den interna delegeringsutbildningen, bli godkänd och av sköterska få delegeringar för att kunna utföra de HSL insatser som krävs på arbetsplatsen.
Dina personliga egenskaper
Som person är du är tydlig och lugn i ditt sätt att kommunicera både när det gäller kroppsspråk och verbalt språk. Du har självinsikt och är känslomässigt stabil och trygg i dig själv. Du har förmåga att arbeta med ett lågaffektivt bemötande och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situation och enskild individ. Du arbetar bra med andra och relaterar till dem på ett lyhört sätt.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Rollen kan innebära att vi begär in Utdrag ur Belastningsregistret. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Kontakt
Anna-Maria Byström, Enhetschef 060-191996 Jobbnummer
9824315