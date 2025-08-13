Stödassistent
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Visby
Inom omsorgen hjälper vi personer med funktionsnedsättningar av olika slag.
Vi arbetar för att underlätta och stödja våra brukare att klara det praktiska i vardagen. Målet är att de skall få ett så självständigt liv som möjligt.
Vi söker nu två nya medarbetare till mobila teamet 1 och 2 i Visby. Vi står inför en organisationsförändring så du kan komma att få jobba på fler enheter men du kommer främst att arbeta inom LSS servicebostad.
Vi erbjuder vi dig ett flexibelt arbete med utmaningar och händelserika dagar. Som medarbetare inom Region Gotland får du även tid för friskvård eller friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta med att stötta brukarna till en ökad självständighet och delaktighet i samhället. Vi ger individuellt anpassat stöd utifrån det enskilda behovet. Vi värnar om självbestämmande och integritet i våra boendes egna hem, vilket genomsyrar personalens förhållnings- och arbetssätt. Det är ett ansvarsfullt arbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
Vi jobbar med IBIC (Individens Behov I Centrum) som grund och i tjänsten ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du har till uppgift att arbeta med exempel genomförandeplaner, kontakt med anhöriga och koordinera LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) -, HSL (hälso- och sjukvårdslagen) -insatser.
Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dag, kväll samt varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har en godkänd utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn och fritid, socialpedagog eller personlig assistent. B-körkort för manuell växellåda är ett krav samt att kunna cykla.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och har erfarenhet av utmanande beteende och lågaffektivt bemötande.
Som person har du hög servicekänsla och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du är trygg i dig själv, har ett gott omdöme och förmåga att bygga goda relationer. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar och kan snabbt ändra förhållningssätt och anpassa dig till olika situationer.
Du behöver även ha god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta strukturerat för en god kvalitet. Vi förutsätter att du delar LSS intentioner om en humanistisk människosyn, värderingar och ett gott bemötande.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
