Stf Sektionschef, Planeringsavdelningen - Fmlog Stab
2025-09-22
Vill du vara med och forma framtidens försvarslogistik, stärka Sveriges säkerhet och utvecklas tillsammans med oss? Vid årsskiftet går FMLOG in i en ny organisation. Vill du utmanas och vara delaktig i utvecklingen av det nya FMLOG, där FMLOG Stab får större inflytande och en mer central roll inom Försvarsmaktens logistik? Då är rollen som stf sektionschef på planeringsavdelningen rätt roll för dig!
Om enheten:
Du kommer att vara ställföreträdande chef för en av sektionerna på planeringsavdelningen inom FMLOG Stab. Sektionen arbetar huvudsakligen med försvarsplanering och krigsförbandsutveckling. På avdelningen finns en blandning av kompetenser: soldater, civilanställda samt kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare. Tillsammans samordnar vi den långsiktiga planeringen inom FMLOG.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som ställföreträdande sektionschef kommer du tillsammans med chefen leda och samordna sektionens planering och säkerställer att uppdrag genomförs med hög kvalitet.
Du utarbetar förändringsförslag för egna krigsförband/typförband samt bereder ramvillkor, krigsförbandsplan och krigsförbandsvärdering. Du leder framtagandet av krigsorganisationen och krigsplacering av personal samt stödjer intilliggande utvecklingsarbeten. I grunden tjänstgör du som stabsofficer vid enheten. Försvarsmakten är i stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Beroende på tidigare kompetens kan även mobiliseringsplanering, försvarsplaner och operationsplanering ingå. Resor förekommer och efter en tid ska du kunna tjänstgöra som vakthavande befäl med beredskap och helgtjänst. Det finns goda möjligheter till vidareutveckling inom förbandet.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
• Svensk officersexamen
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Erfarenhet av krigsplacering
• Erfarenhet av långsiktig planering vid stab
• Erfarenhet av förbandsutvecklingDina personliga egenskaper
Du är ansvarsfull, tar egna initiativ och växlar obehindrat mellan stödjande och ledande roller. Du är analytisk och bygger förtroendefulla relationer på alla nivåer - internt och externt. Du kommunicerar tydligt, är prestigelös och en god lagspelare som hanterar tillfälliga arbetstoppar. Du är noggrann och kan på ett pedagogiskt sätt uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen lämnas av nuvarande sektionschef, kapten Andreas Mikheel, 070-965 32 53.
Fackliga företrädare:
• Madeleine Bagge, SACO.
• Eva-Britt Steen, SEKO.
• Julia Back, OFR/O.
• Håkan Antonsson, OFR/S.
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010-823 93 00.
Ansökan - instruktion:
Sista dag att ansöka är 2025-10-20.
För att skapa en så rättvis urvalsprocess som möjligt arbetar vi med urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Utöver det behöver vi endast ditt CV. I fältet för ansökningsbrev skriver du enbart enligt instruktionen - ingen bilaga behöver bifogas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
