Stf. Butikschef/Driftchef - Hemköp, Huddinge
Chefsjobb / Stockholm
2025-09-03
Till Hemköp Huddinge söker vi nu en driftig, ambitiös, försäljnings- och kundfokuserad person som med ett stort engagemang och driv kan axla rollen som Ställföreträdande Butikschef/Driftchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
För dig som vill ha ett övergripande ansvar och som vill arbetsleda medarbetare är rollen som Ställföreträdande Butikschef/Driftchef helt rätt. Tillsammans med Butikschefen kommer du ansvara för både inköp och försäljning samt för att vi uppnår våra gemensamt ställda mål. Kunden är kärnan i vår verksamhet. Därför är den dagliga kundkontakten viktig för att skapa en positiv butiksupplevelse. Tillsammans med dina medarbetare ska du säkra lönsamheten och se till att rutiner följs liksom att vi följer upp bruttovinst och försäljning.
Som Ställföreträdande Butikschef/Driftchef hos oss får du personalansvar. I det ingår att medarbetarna får rätt information, utvecklas och trivs samt att arbetet i butiken fungerar smidigt och bra. Du kommer även att ingå i butikens ledningsgrupp. Provanställning tillämpas. Arbetstiderna är schemalagda främst under dagtid men även kvällar och helger förekommer. Du kommer även att ha ansvaret för butike när Butikschefen inte är på plats, utöver detta så är du även medlem i ledningsgruppen.
Hemköp Huddinge är en handlarägd butik som ingår i Food Market-butikerna. Food Market har gjort en spännande resa de senaste åren med sina butiker, och har mycket roligt framför sig. Butikerna drivs av ambitiösa ägare som gärna vill fortsätta utveckla butiken och dess avdelningar, det är därför viktigt att du ser det som utmanande och spännande att få arbeta i en fartfylld och entreprenörsdriven miljö. Food Market är måna om sin personals utveckling, och det finns goda möjligheter att växa internt.
Det här förväntar vi oss
Att du är matintresserad, bra på att driva försäljning och tycker om att arbeta med människor, är en förutsättning för rollen. Lika självklart ska du ha kunskap om produkterna som ingår i ditt ansvarsområde. Dessutom behöver du känna till grundläggande ekonomiska nyckeltal, och ha vana av att arbeta i butik. Vi ser mycket positiv på om du har genomfört branschrelaterade utbildningar.
Eftersom du ska leda och utveckla dina medarbetare behöver du vara bra på att förklara rutiner, beskriva vilka mål butiken ska nå och vilka utmaningar som finns. Att du trivs med ett högt tempo är viktigt. Lika viktigt är att du kan delegera arbete, både kan ge och ta feedback och att du inte ryggar för att driva igenom förändringar. Vi ser med fördel att du som söker har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida www.futuremanagement.se.
Vi hanterar inga ansökningar via post eller e-post.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Lindgren på Future Management, 0727-407 998.
Välkommen med din ansökan!
Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor och kännetecknas av personlig service, tonvikt på färskvaror samt ett brett sortiment. Food Market AB är ett familjeföretag etablerat 1968 och består av Hemköp Huddinge, Hemköp Huvudsta, Hemköp Sköndal, Hemköp Matbörsen, Hemköp Älvsjö samt T-Snabben. Ersättning
