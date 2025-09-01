Steriltekniker
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-09-01
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Sterilcentralen
Sterilcentralen, som är placerad på Visby lasarett, producerar, tillhandahåller och levererar medicintekniska produkter till ca 60 kunder inom och utanför lasarettets organisation.
Vi arbetar främst med att rengöra, desinficera, avsyna, funktionskontrollera, underhålla, packa och sterilisera instrument.
På Sterilcentralen arbetar för närvarande sex tillsvidareanställda. Vi är en enhet i framkant och arbetar ständigt med kvalitet och utveckling inom våra specialiteter.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Då sterilcentralen saknar egen diskcentral är steriltekniker operationsavdelningen behjälpliga på plats med rengöring och desinfektion av instrument efter operationerna. Efter rengöring och desinfektion skickas godset till sterilcentralen via hiss.
Verksamheten har olika ansvarsområden. Ett ansvar avser sorteringen, där allt gods tas emot som inte kommer från operation. I packrummet kontrolleras, underhålls, funktionskontrolleras, förpackas och steriliseras instrumenten. Godset lagerhålls i sterilförrådet alternativt frisläpps till kund. Även operation är ett eget ansvarsområde.
Vi är en liten enhet med sex anställda, vilket ställer krav på en bred kunskap hos medarbetarna och tidvis självständigt arbete. Du roterar veckovis mellan ansvarsområdena för att skapa en varierande arbetsmiljö och för att upprätthålla kompetens.
Vem är du?
Vi ser att du som söker har genomgått instrument och sterilteknikerutbildning med godkända betyg från yrkeshögskolan. Erfarenhet av steriltekniskt arbete eller operationsverksamhet är meriterande.
Då det förekommer tunga lyft är det en förutsättning att du har en god fysik. Du besitter stor flexibilitet och god förmåga att hitta lösningar. Vi ser gärna att du är serviceinriktad och har ett professionellt förhållningssätt då vi har ett nära samarbete med kunderna.
Vi är en certifierad verksamhet där kvalitetssystemet kräver engagemang av alla medarbetare. Vi använder elektroniskt spårbarhetssystem, varför det är bra om du har datorvana.
Noggrannhet och stresstålighet är en viktiga egenskaper, likaså är det viktigt att du är en god kommunikatör. Eftersom det är ett akutsjukhus bör du också tycka om att jobba organiserat och emellanåt i ett högt tempo. Kvälls- och nattjobb samt ensamarbete kan förekomma där du behöver kunna fatta egna beslut.
Det är viktigt att du har ett strategiskt tänkande med brett perspektiv och förstår hur dina handlingar påverkar långsiktigt.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Sterilcentralen Kontakt
Lars Morén, enhetschef 0498-268442 Jobbnummer
9484163