Steelwrist söker inköpare
2025-12-16
Skulle du beskriva dig själv som en kommunikativ och strukturerad person som vill jobba i ett snabbväxande företag i högt tempo? Har du erfarenhet av att arbeta inom industribolag eller motsvarande? Är du på jakt efter en roll med varierande arbetsuppgifter där din noggrannhet och initiativförmåga kommer till sin rätt? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi erbjuder Som Inköpare på Steelwrist kommer du in i ett spännande skede med tillväxt och expansion. Du ansluter till ett familjärt bolag och ett team med duktiga, engagerade och drivna medarbetare där man arbetar självständigt, men företagskulturen andas teamwork och högt i tak. Medarbetarna är Steelwrists viktigaste resurs och tillsammans värnar vi om en hög trivsel på arbetsplatsen och arbetar aktivt för ett välkomnande och inkluderande arbetsklimat med tydlig vi-känsla. Vi erbjuder bland annat träningsbidrag, arbetstidsförkortning och div andra förmåner.
Vilka är vi? Steelwrist är idag den snabbast växande tillverkaren av tiltrotatorer och snabbfästen i världen. Vårt mål är att vara "Bäst i världen på att utveckla, tillverka och sälja redskap som ökar grävmaskiners effektivitet". Vi behöver nu förstärka vårt produktionsteam med ytterligare en erfaren inköpare som arbetar med våra inköpsprocesser, allt från projektinköp till operativt inköp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tjänsten innehåller såväl strategiskt, taktiskt som operativt inköpsarbete.
• Du förväntas sköta leverantörskontakt, prognoshantering mot leverantör, inköp, leveransbevakning och handha ev. leverantörsreklamationer. I tjänsten förekommer resor.
• Du behöver kunna sammanställa ritningsunderlag och koordinera teknisk information i våra projekt.
• I rollen ingår att utveckla företagets processer och rutiner för att säkerställa våra leveranser.
• Som anställd deltar du i vår Verksamhetsutveckling (VU) och ditt bidrag till vår utveckling är viktig.
Personlighet:
Din personlighet passar i ett bolag med klara ambitioner att växa, du trivs med utmaningar och allt vad detta kan innebära. Du är en prestigelös, lösningsorienterad och ansvarsfull person som driver dina arbetsuppgifter hela vägen.
Resultatinriktat genomför du engagerat de arbetsuppgifter som ligger på ditt bord. Arbetet sker under eget ansvar både självständigt och i projektform, därför är god kommunikations- och initiativförmåga viktiga egenskaper.
Bakgrund och meriterande arbetslivserfarenhet:
• Som person är du intresserad, noggrann, drivande och självgående.
• Har relevant bakgrund tillsammans med erfarenhet inom tillverkningsindustrin.
• Har arbetat inom försörjningskedjan.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Är väl förtrogen med Officepaketet och arbetar i något MPS- och affärssystem.
• Erfarenhet av Monitor och CAD-dokumentation är meriterande.
