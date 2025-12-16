Stationstekniker
Vattenfall AB / Elektrikerjobb / Östhammar Visa alla elektrikerjobb i Östhammar
2025-12-16
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi fler Stationstekniker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Brinner du för teknik och ser problemlösning som en motiverande utmaning?
Vi söker nu stationstekniker som vill ha ett varierande arbete med en stor bredd. Hos oss får du möjligheten att arbeta med både högspänning, lågspänning och fiber. Vi ger även goda möjligheter att själv påverka din arbetssituation i en självständig roll där ditt driv och förmåga att ta ansvar kommer vara avgörande.
Du kommer ingå i avdelningen Stationer Roslagen Industri vars syfte är att levererar underhållstjänster och projektledning till våra kunder/beställare. Vi är idag 10 medarbetare på avdelningen och nu vill vi förstärka vårt team med ytterligare Stationstekniker som vill arbeta med både hög- och lågspänning.
Många arbeten drivs som projekt och jobben utförs både inomhus och utomhus. Vi arbetar i team men utför också en del uppdrag självständigt. Uppdragens längd kan variera från någon dag till flera månader.
Exempel på arbetsuppgifter som tekniker:
Arbete med nyinstallationer
Planera och utföra serviceåtgärder i kundanläggningar
Förebyggande och avhjälpande underhåll inom hög- och lågspänning
Provning och idrifttagning
Förläggning av låg/mellanspänningskabel samt skarvning och inkoppling
Förläggning och installation av optokabel
Reparationer/och installation av ställverksutrustning
Kravspecifikation
Vi söker dig som har jobbat några år med liknande arbetsuppgifter och vill utvecklas vidare inom elbranschen. Du värdesätter ett gott samarbete, engagemang och ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor och kunder, du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Självständighet, engagemang och initiativtagande är personliga egenskap som vi värderar högt. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, inom el, elkraft, teknik, automation eller annat relevant område
Några års arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet, fiber, automation eller som industrielektriker
B-körkort då resor i tjänsten förekommer
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Forsmark
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterande chef Victoria Eriksson, 073-841 08 56 eller victoria.eriksson@vattenfall.com
. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Vi har begränsad möjlighet att svara på frågor under julledigheten (vecka 52 - vecka 1). Skicka gärna ett mail med dina frågor, så återkommer vi så snart vi är tillbaka under vecka 2.
Fackliga representanter för denna tjänst är Jonas Lind Unionen, Robert Lönnqvist SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval kommer ske först efter sista ansökningsdag och intervjuer kommer hållas i mitten av januari.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
