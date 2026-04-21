Stationschef till Värnamo

2026-04-21
Vi på Bilprovningen söker nu en stationschef till vår station i Värnamo!
Vill du vara med och skapa en positiv inverkan på både trafiksäkerhet och miljö, samtidigt som du levererar förstklassig service till våra kunder?
Som stationschef på Bilprovningen får du en nyckelroll i att säkerställa att våra besiktningar håller högsta kvalitet och att våra kunder får en smidig och trygg upplevelse. Genom vårt arbete bidrar vi till färre trafikolyckor och en mer hållbar framtid, men lika viktigt är vår ambition att erbjuda en kundservice i toppklass.
I denna roll ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten på vår station i Värnamo. Fokus ligger på kundnöjdhet, effektivitet och medarbetarnas trivsel. Du arbetar nära ditt team för att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och motiverade att leverera bästa möjliga service. Du ingår samtidigt i Region Öst, där du samarbetar med cirka tio andra stationschefer och har ett nära erfarenhetsutbyte samt stöd i ditt ledarskap och verksamhetsutvecklingPubliceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet i besiktningsprocessen
• Säkerställa en kundupplevelse som präglas av professionalism, service och omtanke
• Leda och utveckla dina medarbetare genom att skapa en trivsam och inkluderande arbetsmiljö
• Planera och optimera stationens verksamhet och resurser för att möta kundernas behov
• En viktig del av rollen är att bidra till att utveckla återkommande B2B-affärer genom aktiv kunddialog och relationsbyggande
• Du deltar operativt i verksamheten och kommer även att certifieras för att arbeta i produktionen tillsammans med ditt team. På stationen besiktar vi alla typer av fordon, vilket gör att innehav av flera körkortsbehörigheter är meriterande.
Vi erbjuder en spännande och utmanande ledarroll där du får möjlighet att påverka och utvecklas. Bilprovningen erbjuder en stabil och trygg arbetsplats med kollektivavtal och möjlighet att växa inom företaget. Vi värdesätter engagemang, ansvar och samarbete. Hos oss får du både stöttning och frihet att leda stationen mot framgång.Profil
Du har erfarenhet av ledarskap och personalansvar, gärna från en serviceorienterad bransch. Som ledare är du trygg, närvarande och duktig på att skapa engagemang bland dina medarbetare. Du är kundfokuserad och har ett öga för hur du kan förbättra kundupplevelsen, och du trivs i en roll där du får kombinera struktur och kreativt tänkande.
Grundläggande fordonskunskap är meriterande, men framför allt söker vi dig som har ett starkt intresse för service och ledarskap.Så ansöker du
Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag, dock senast 2026-05-04. I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev. I samband med urvalsprocessen kommer test att skickas ut till de mest intressanta kandidaterna. Dessa test är obligatoriska att svara på för att gå vidare i rekryteringsprocessen. Vi gör även en bakgrunds kontroll under processens gång.
Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Therese Hammarberg.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl på grund av GDPR. Om du mejlar din ansökan kan vi därför inte garantera att den registreras korrekt eller följs upp.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för att öka mångfalden inom vårt företag och tror att en varierad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald stärker vår kundservice. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs sedan december 2024 av den internationella koncernen TÜV Rheinland. Med närmare 110 stationer från Skurup i söder till Pajala i norr är Bilprovningen en av Sveriges ledande aktörer för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i över 60 år. För mer information besök www.bilprovningen.se. Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.bilprovningen.se/
Margretelundsvägen 5
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Bilprovningen Värnamo Jobbnummer
9868174