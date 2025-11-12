Stationschef till Preem Lidingö
Vill du följa med på en bättre resa tillsammans med dina kollegor?
Om så är fallet så kan vi erbjuda dig en plats i bilen på väg mot en bättre resa. På våra cirka 100 bemannade stationer så är ingen dag den andra lik och du kommer att ha ett otroligt varierande arbete, likväl som lika stor variation i människor som besöker nån av våra stationer.
Lite kort om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier som är belägna i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Läs allt om detta på preem.se
Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 drivmedelsstationer för privat- och yrkestrafik. Det är till ett av dessa drivmedelsstationer som vi nu söker en Stationschef!
Om rollen som Stationschef
Är du en driven och engagerad blivande Stationschef på Preem? Vi söker dig som vill vara med och utveckla en självklar och trivsam mötesplats på vår station på Lidingö.
Detta är ett vikariat som väntas pågå i ungefär ett år. Trots detta hoppas vi att du har en långsiktighet i ditt sätt att leda och en ansvarsfullhet som främjar verksamheten i det långa loppet.
Som Stationschef på Preem får du fullt ansvar för lönsamhet, försäljning och att du driver din station som om det vore din egen samtidigt som du får möjligheten att representera ett välkänt och starkt varumärke i branschen. Du följer Preems butikskoncept och får stöttning av Preem för verksamhetsstyrning, HR, marknadsföring, administration, sortiment, kategoristyrning, butiksmiljö och utbildning.
Som stationschef är du ansvarig för personal, rekrytering, inköp och myndighetskrav för butiksverksamheten. Du driver försäljning och aktiviteter kopplade till kampanjer, budget samt resultat och service.
Förutom att du kan ta hjälp av medarbetare på Preem finns det även ett etablerat nätverk av franchisetagare och stationschefer inom Preem som delar erfarenheter med.
Du blir en viktig del av Preems varumärke
För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör. Som stationschef är du Preems ansikte utåt. Du är en viktig ambassadör för vårt varumärke och ser vikten i att skapa starka kundrelationer!
Vad ser vi att du behöver för att lyckas?
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap, sälj och service. Du har förmågan att kunna utveckla dina medarbetare och butiken. Har du erfarenhet av att driva eget företag är detta starkt meriterande.
Du har minst gymnasial utbildning. Du behöver vara ekonomiskt sinnad och kunna ta ansvar för stationens omsättning och resultat.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Är det här du?
Som Stationschef hos oss är du driven, prestigelös och deltar i det dagliga arbetet, är inte rädd för "att kavla upp armarna". Du har förmågan att skapa en god arbetsmiljö och får dina medarbetare att trivas på arbetet vilket kommer återspeglas i en trivsam och lönsam station. Vidare är det viktigt att ha ordning och struktur då det är många frågor att hantera som myndighetstillstånd, budget, schemaläggning etc.
En drivmedelsstation för alla
På Preem är mångfald och inkludering en av våra viktigaste frågor. Varje person bidrar genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet till att vi ständigt ska kunna bli bättre.
Vi på Preem ser mångfalden som en förutsättning för att vi hela tiden ska utveckla det vi gör och vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle.
Vi lägger ett stort värde i våra olikheter där vi som bolag kan spegla samhället och våra besökare på station.
Anställningsvillkor
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat, cirka 1 år
Sysselsättningsgrad: 100%
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar, men helg- och kvällsarbete kan förekomma
Ta reda på mer!
Om du är nyfiken på Preem som bolag så kan läsa mer på Preem.se.
Urval och Intervjuer kommer att ske löpande så dröj inte med din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
