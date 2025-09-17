Star Assistant/Kundmottagare
Nu söker vi en person till en person som skall jobba som Star Assistant / kundmottagare för en av våra kunder i Karlskrona.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som en del av företagets satsning framåt söker vi en Star Assistant/kundmottarare som skall stärka teamet ytterligare. Tjänsten syftar till att uppnå bästa möjliga kundservice genom att erbjuda skräddarsydda lösningar till varje kund. Vi söker en duktig och serviceinriktad medarbetare med ansvar för att kunder, både via samtal och besök, alltid känner sig välkomna och får exceptionell service.
I din roll som Star Assistant/kundmottagare ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Arbeta i utställningslokalen och vara den första kontakten med kund
Ansvarig för att ge kunderna ett varmt välkomnande, förstå deras behov och se till att den bästa kundupplevelsen uppnås
Guida kunden till rätt avdelning
Hjälpa kunden med uppkopplade tjänster
Stötta kunden efter genomfört köp
Stötta säljare och servicepersonal i sitt arbete
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker Dig som är ambitiös och serviceinriktad, meritande är om du har tidigare erfarenhet inom kundservice. Du är utåtriktad, trevlig och social, visar förståelse för kunden och representerar företaget på bästa möjliga sätt.
B-körkort fordras och du ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift.
Dina kompetenser skall innehålla:
• Hög social kompetens
• Utmärkt kommunikationsförmåga
• Stresstålig och pålitlig
• Ha förmåga att på ett enkelt och lättsamt sätt göra behovsanalys på kunder
• Stor kunskap inom digitala verktyg i arbetsprocessen och sociala medier
• Lätt för att arbeta i team
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett expansivt företag, goda förtjänstmöjligheter och självständigt arbete i en region med goda förutsättningar. Tjänsten innebär en sysselsättningsgrad på heltid och fast lön.
Information och kontakt
Tjänsten är placerad i Karlskrona med start i början av november.
Tjänsten är på heltid.
Välkommen med din ansökan snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida www.wikan.se
Ring gärna vid frågor, Kjelle Rutzell, 0455 61 27 01 eller Emma Moding, 0455 61 27 03.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 17 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 800 anställda. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Ersättning
