Stallpersonal deltid
Skanör Falsterbo Ridklubb / Djuruppfödarjobb / Vellinge Visa alla djuruppfödarjobb i Vellinge
Skanör Falsterbo Ridklubb startade 1989. Anläggningen ligger invid havet i utkanten av Skanör med vidsträckta strandängar och hagmarker som grannar. Omgivningarna bjuder fantastiska möjligheter till uteritter i en särpräglad och vacker natur invid stränder, flommar och skogspartier. Våren 2007 invigdes vår nya anläggning med ett stor nytt ridhus, tre stallar med plats för totalt 40 hästar.
Skanör Falsterbo Ridklubb är en ideell förening bestående av ridskoleverksamhet samt privatuppstallning. Klubbens verksamhet bygger till 100 % på ideellt engagemang och insatser från medlemmar.
Vi söker dig som är en driven, glad o positiv tjej/kille som brinner för hästar. I arbetet ingår ut- och insläpp av hästar, fodring, mockning, städning och övriga stallsysslor. Arbetstiden kan variera då vi initialt söker timvikarie. Det är bra om du har körkort då en del av arbetsuppgifterna utförs med traktor. Tidigare arbete i stall är meriterande.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningsperioden så tveka inte med att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: omgående
Frågor besvaras av ordf. Alexandra Williams på mail: sfrk.2022@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: sfrk.2022@gmail.com Arbetsgivare Skanör Falsterbo Ridklubb
Västra Halörsvägen 13 (visa karta
)
239 31 SKANÖR Kontakt
Ordförande
Alexandra Williams sfrk.2022@gmail.com Jobbnummer
9756242