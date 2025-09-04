Ställningsbyggare
2025-09-04
Nu söker vi ställningsbyggare till en av våra kunder utanför Nynäshamn!
Som ställningsbyggare arbetar du med planering, montering och demontering av ställningsprojekt, både enligt ritning och specialanpassat för svåråtkomliga platser. Regelbundna kontroller och underhåll av utrustning förekommer samt förbättringsarbete av arbetssätt.
Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till dagtid.Profil
Vi ser gärna att du som söker rollen:
• Har yrkesbevis för att bygga ställning över 9 meter, alternativt en ställningsutbildning om 2-9 meter.
• Har erfarenhet av ritningsläsning och förmåga att arbeta i olika miljöer och på höjd.
• Erfarenhet och/eller kunskap inom arbete med olika sorters byggnadsställningar, inklusive lösbygge med äldre rör samt nyare ställningsmodeller
• B-körkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Izabella Malmén izabella.malmen@ikett.com Jobbnummer
9491905