Staff scientist inom molekylär malariaforskning
2026-02-10
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för Molekylärbiologi söker en Staff Scientist för en tidsbegränsad anställning på 12 månader avseende heltid med start 1 april 2026, eller enligt överenskommelse.
Projektet handlar om att avslöja mekanismer för posttranskriptionell reglering av genuttryck i en malariaparasit hos gnagare. Att förstå de underliggande molekylära mekanismerna är viktiga för att förstå hur malaria överförs av vektorn. Den framgångsrika kandidaten kommer att studera rollen av RNA-bindande proteiner i bildandet av Plasmodiums sexuella stadier.
Arbetsuppgifterna för den framgångsrika kandidaten inkluderar att självständigt planera och genomföra experimentella studier, inklusive generering av mutanta och transgena stammar, etablering och optimering av biokemiska analyser samt transkriptomiska eller proteomiska experiment. Rollen inkluderar även aktivt deltagande i manuskriptförfattande och handledning av studenter. Kvalifikationer
Vi söker starkt motiverade kandidater med en doktorsexamen inom molekylärbiologi eller motsvarande. Den sökande ska också ha praktisk erfarenhet av att studera genreglering genom RNA-bindande proteiner, inklusive användning av transkriptomiska och proteomiska metoder. Den sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med mRNA och överföra malariaparasiter från gnagare via Anopheles myggor. En stark relevant forskningsoutput dokumenterat genom flertalet publikationer inom fältet är en klar fördel. Den sökande ska ha god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska samt kunna arbeta både självständigt såväl som i en internationell grupp. God initiativförmåga och erfarenhet av att ansöka om forskningsfinansiering är ett krav.
Meriterande om sökande har utfört postdoktorala studier på annat universitet än där doktorandstudierna utfördes.
Som medarbetare hos oss bidrar du till att främja en inkluderande kultur och en positiv arbetsmiljö. Detta innebär att du kommunicerar effektivt över olikheter, visar samarbetsvilja och förmåga att samarbeta. Du upprätthåller öppenhet och en välkomnande attityd, samt visar respekt, medkänsla och empati. Du engagerar dig i och stöttar kollegor från olika bakgrunder och med olika perspektiv, samt främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för både dig själv och andra
Du ansöker genom vårt e-rekryteringssystem senast den 2 Mars 2026. Din ansökan ska innehålla:
- Ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad av anställningen samt hur du uppfyller ovanstående kriterier (inte mer än en A4-sida).
- Ett CV med din akademiska utbildning och tidigare anställningar.
- Doktorsexamensbevis.
- Annan relevant dokumentation som du vill föra fram för att styrka din ansökan.
För ytterligare information kontakta Oliver Billker, oliver.billker@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
