Städtekniker på Heltid & Deltid!
2025-12-29
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
Ordning och Reda fortsätter att växa och vi söker nu fler Städtekniker på heltid samt deltid med Stationsorter Vännäs/Umeå.
Vi är i dagsläget ca 20 anställda utspridda på stationsorter i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln & Bjurholm.
Du bör vara ordningsam och ha en känsla för detaljer gällande just städning. Krav för tjänsten är god fysik, behärska svenska i tal och skrift samt B-Körkort. Har du erfarenhet av service och städ/lokalvård ute hos företags & privatkund så är det en stor merit men inget krav.
Vi utför i dagsläget ett brett urval av tjänster och hos oss har du chansen till spännande och händelserika arbetsdagar med stora möjligheter att utvecklas och prova på andra arbetsuppgifter än bara städning/lokalvård.
Friskvårdsbidrag, köra företagsbil i tjänsten, härliga kollegor och en spännande och trivsam arbetsplats är något som vi erbjuder. Arbetet är förlagt på dagtid vardagar.
Tillträde omgående eller enligt ök.
Vill du blir en del av vårt härliga team så tveka inte att skicka in din ansökan till viktoria@ordningochreda.com
Märk ansökan "Lokalvårdare Vännäs/Umeå"
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
