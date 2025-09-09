Städteamet söker fler glada kollegor!

Städteamet Mälardalen AB / Städarjobb / Köping
2025-09-09


Städteamet växer så det knakar med nya kunder och uppdrag. Nu söker vi fler glada kollegor till Bästa Gänget.
• Har du B-körkort? (KRAV!)
• Behärskar Svenska i tal och skrift?
• Grym på städ i alla dess former: hemstäd, företagsstäd, flytt/byggstäd etc.?
• Har du hög arbetsmoral och trivs i ett högt tempo? Vill du leverera städ av högsta kvalitet till våra kunder? Är du en glad lagspelare?
• Vill du ha en arbetsplats med schyssta villkor och glada kollegor, där medarbetare och kunder är i fokus?
• Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av regionens gladaste städbolag!? Erfarenhet är meriterande men inget krav, internutbildning erbjuds.
• Endast ansökningar via bifogad e-mail! Vänligen respektera detta.
info@stadteamet.com
(p.g.a. hög arbetsbelastning kan inte alla ansökningar besvaras)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@stadteamet.com

Arbetsgivare
Städteamet Mälardalen AB (org.nr 559078-9433)
Sjötullsvägen 5 (visa karta)
731 36  KÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9500878

