Städpersonal / lokalvårdare
Trivselstäd i Linköping AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-07-10
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Trivselstäd i Linköping söker personal som kan arbeta inom städning/lokalvård.
Vårt fokus ligger alltid på att våra kunder ska känna sig nöjda och få en upplevelse av ett välstädat hem, kontor, trapphus eller andra allmänna utrymmen.
Arbetet kan variera mellan att städa åt företag eller hos privatkunder.
Att arbeta som lokalvårdare innebär att man gör rent och snyggt i en bostad, lokal, trapphus, tvättstugor, och andra allmänna utrymmen.
Som lokalvårdare hos oss har man oftast egna städ-områden och tar ensamt ansvar för att jobbet blir klart inom en viss tidsram och med för kunden godtagbar kvalité.
Det förekommer att arbetet kombineras med andra arbetsuppgifter såsom fönsterputsning, vattning av blommor och annat, enligt överenskommelse med kunden.
Arbetet utförs i regel på dagtid och omfattar olika platser i Linköping med omnejd.
Alla våra medarbetare får försäkring, möjlighet till friskvård, betald restid samt bilersättning för användning av privat bil.
• OM DIG:
Vi söker dig som är stresstålig, positiv i ditt bemötande och verkar aktivt för ständiga förbättringar. Det är viktigt att du är noggrann och ansvarsfull.
VÅRA KRAV:
Vi kräver att du behärskar det svenska språket på en kommunikativ nivå.
B- körkort och tillgång till egen bil är meriterande.
Om lön
Enligt avtal.
Om anställningsvillkor:
100% 75% 50%
Urval kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: kontakt@trivselstadilinkoping.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trivselstäd i Linköping AB
(org.nr 559044-8014) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lidia Larsson 073 394 43 80 Jobbnummer
10000172