Städpersonal
Vi söker personal till vårt växande städföretag. I arbetet ingår städning av kontor, trapphus och gemensamma utrymmen samt hemstädning.
För att säkerställa att vårt arbete håller en jämn och hög standard och uppnår hög kvalitet av resultatet, använder vi oss av olika typer av redskap och städmedel, därför ingår dammsugning, moppning, fönsterputsning och rengöring av ytor i stora delar av arbetet.
Detta är en deltidstjänst och arbetet förekommer främst i Tranemo och Svenljunga kommun.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av städning.
• Har B-körkort för manuell bil.
• Arbetar noggrant och har ett öga för detaljer.
• Trivs med självständigt arbete.
• Har fokus på kvalitet och håller högt arbetstempo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: tranemostadservice@live.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Städfirma AB
(org.nr 559330-2556)
Gislavedsvägen 14 (visa karta
)
514 93 AMBJÖRNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
BARBARA TOMCZAK tranemostadservice@live.se 0706040284 Jobbnummer
9840896