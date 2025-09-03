Städpersonal
2025-09-03
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
"Vi behöver utöka vårt team på AGO"
Är du vår nya medarbetare?
Du är del av det team som ser till att alla fastigheter/lägenheter hålls fräscha och i funktion. Du som söker är en utpräglad servicemänniska och blir motiverad av att se nöjda gäster. Du gillar att ha rent och snyggt och du är inte rädd för att ta i och ligger gärna steget före.
AGO är ett lokalt Åreföretag som hyr ut privatägda hus, stugor och lägenheter i Åre by, Åre Björnen och Tegefjäll. Vi utför veckostäd, storstädning, fönsterputs, bygg- och flyttstäd, samt förvaltar fastigheter och utför renoveringar.
Vi söker dig som:
- Kan jobba i högt tempo, är noggrann och självgående
• Har förmåga att vara flexibel utifrån att dagen fort kan ändras
• Tycker om varierande arbetsuppgifter och att arbeta i team
• Är ordningsam, tycker om städning och har ett sinne för detaljer.
Tjänsten innefattar arbete i drift på städavdelningen, arbete med avresestäd, storstäd, flyttstäd, trappstäd samt restaurang- och kontorsstäd. Fördelningen mellan arbetsuppgifter varierar beroende på säsong. Helgarbete förekommer, framför allt under vinterhalvåret.
Arbetstid
80% eller enl. ök.
Anställningsperiod
Säsongsanställning med start enl. ök med möjlighet till tillsvidareanställning.
Meriterande
Körkort är ett krav.
Arbetslivserfarenhet från liknande arbete.

Publiceringsdatum: 2025-09-03

Ersättning
Enligt gällande kollektivavtal.
Skicka din ansökan till stad@agoiare.se
senast den 3/10-2025. Intervjuer och anställningar sker löpande. Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten kontakt oss via mejl.

Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: stad@agoiare.se
(org.nr 556670-5702)
Kabinbanevägen 22 A
837 52 ÅRE
)
