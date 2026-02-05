Städpersonal - arbeta varannan helg på Hooks Herrgård
Hooks Herrgård Hotell AB / Städarjobb / Vaggeryd Visa alla städarjobb i Vaggeryd
2026-02-05
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hooks Herrgård Hotell AB i Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Om företaget
Hooks Herrgård är en fantastisk anläggning 20 minuter söder om Jönköping. Vi har blivit utsedda till Sveriges bästa mötesplats ett flertal gånger, vi har två fina golfbanor, ett riktigt vasst kök samt en av Skandinaviens bästa spaanläggningar. Idag består vårt team av cirka 150 medarbetare men vi växer och behöver bli fler! Följ med oss på vår resa!
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård, gärna från hotell- eller besöksnäringen. Du har ett öga för detaljer, arbetar effektivt och sätter alltid gästens upplevelse i fokus.
Arbetet inom lokalvård är fysiskt krävande, vilket innebär att du behöver vara i god fysisk form och trivas med ett arbete där du är i rörelse större delen av dagen. För dig som gillar ett aktivt arbete är detta en roll där både styrka och uthållighet kommer till sin rätt.
I arbetsuppgifterna ingår städning av hotellrum, spa samt allmänna ytor.
För att trivas i rollen är du:
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Professionell och personlig i mötet med gäster och kollegor
Van vid att arbeta i ett högt tempo
Bekväm med ett arbete som är fysiskt krävandeKvalifikationer
Körkort och tillgång till bil, då kollektivtrafiken till anläggningen är begränsad
Anställningsvillkor
Behovsanställning: Tjänsten avser i första hand arbete varannan helg.
Arbetstid: Lördag & söndag kl. 06.15-15.15.
Möjlighet till extra arbetspass vid behov samt sommarjobb under perioden vecka 26-32.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7175982-1825280". Arbetsgivare Hooks Herrgård Hotell AB
(org.nr 556238-6705), https://jobb.hooksherrgard.se
Hooks Herrgård (visa karta
)
567 93 HOK Arbetsplats
Hooks Herrgård Jobbnummer
9724429