Städerska sökes
Aloha Group AB / Städarjobb / Strängnäs Visa alla städarjobb i Strängnäs
2026-06-04
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Vi söker städpersonal!
Hej!
Vi söker engagerad och noggrann städpersonal för arbete i Stockholm och Mariefred med omnejd.
Vi söker dig som: Kvinnna
• Har erfarenhet av städning minst 1 år meriterande
• Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
• Kan arbeta självständigt och i team
• Behärskar svenska eller engelska
• Har körkort (krav)
Vi erbjuder:
• Trygg anställning
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till fler timmar
• Varierande arbetsplatser
Låter detta intressant? Skicka gärna ditt CV och en kort presentation via meddelande.
Hello, we are looking for cleaning staff!
We are looking for committed and meticulous cleaning staff to work in Stockholm and Mariefred and the surrounding area.
We are looking for you who: are a woman
• Have experience in cleaning at least 1 year is a plus)
• Are responsible, punctual and service-oriented
• Can work independently and in a team
• Speak Swedish or English
• Have a driver's license (requirement)
We offer:
• Secure employment
• Pleasant work environment
• Possibility of more hours
• Varied workplaces
Does this sound interesting? Please send your CV and a short presentation via message. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
E-post: admin@alohagroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städerska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aloha Group AB
(org.nr 559474-0952), https://alohagroup.se/
Mejerivägen 24 (visa karta
)
647 35 MARIEFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Admin
Elizabeth Kwik admin@alohagroup.se 0709378004 Jobbnummer
9947170