Bemanningsföretag söker 3 tandsköterskor
Dental Turism AB / Tandsköterskejobb / Huddinge Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge
2026-08-04
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Dental Turism AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat på tandvårdspersonal. Vi söker nu tre tandsköterskor för heltidsuppdrag hos en kund med moderna tandvårdskliniker vid Stureplan och i Täby.
Vi välkomnar även tandsköterskor och tandläkare från andra länder som redan jobbat som tandsköterskor i Sverige eller är i processen att få sin yrkeslegitimation. Har du erfarenhet från tandvård i ett annat land ser vi det som meriterande.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
1.Jobba delegerat vid undersökningar och behandlingar. Utföra bw, Panorama röntgen
2.Sterilarbete och instrumenthantering.
Förbereda behandlingsrum. Kunna jobba med svenska hygienrutiner
3. Ge patienterna ett professionellt och vänligt bemötande.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska eller tandläkare med erfarenhet av arbete som tandsköterska.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Vi erbjuder
Heltidstjänst.
Arbete på moderna kliniker i centrala Stockholm och Täby.
Möjlighet till långsiktigt samarbete.
För rätt person finns möjlighet till direkt anställning hos kundkliniken efter bemanningsperioden.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@dentalturism.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dental Turism AB
(org.nr 559402-7194), http://www.dentalturism.se
Diagnosvägen 9 E (visa karta
)
141 53 HUDDINGE Kontakt
Anna Davydova info@dentalturism.se Jobbnummer
10022218