Städare, sommarjobb
Region Gotland / Städarjobb / Gotland Visa alla städarjobb i Gotland
2026-01-28
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Städområde 1
Städenheterna utför städningen i Regionens lokaler som bland annat skolor och inom sjukvården.
Ytan motsvarar drygt 40 fotbollsplaner och är fördelad på mer 300 olika städställen. Enheterna har städuppdrag från Fårösund i norr till Burgsvik i söder.
Städområde 1 utför daglig städning inom sjukvården. Vi städar framför allt på lasarettet och Korpen men har även en del städning runt om i Visby. Vi städar allt förekommande inom sjukvården såsom mottagningar, vårdavdelningar, allmänna ytor och personalutrymmen.
Nu söker vi dig som vill sommarjobba inom städområde 1, sjukvården.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
I introduktionen ingår utbildning i städning av vårdmiljö. I dina arbetsuppgifter ingår att damma, moppa golv, städa hygienutrymmen, tömma papperskorgar och maskinskurning. Arbetstidens start är från 04:30-06:00. Schemalagt arbete på helg förekommer.
Ett semestervikariat innebär arbete cirka 8-10 veckor med start vecka 24 eller vecka 25 och slutar vecka 33. Vissa avvikelser kan förekomma.
Vem är du?
Du behöver vara 18 år och kunna läsa för denna tjänst. Det är meriterande om du har städutbildning eller flerårig erfarenhet av städyrket. Det är även meriterande om du har vana av att köra olika sorters städmaskiner. Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till bil då det förekommer att man har flera arbetsställen under dagen och behöver förflytta sig, reseersättning utgår mellan arbetsställena.
Din personlighet är viktigast för oss! Du är flexibel, ansvarstagande, noggrann, utåtriktad och
serviceminded. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter och att samarbeta med kollegor, kunder och besökare.
Urval för intervju kan komma att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/81". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städområde 1 Kontakt
Therese Karlsson, enhetschef 0498-269105 Jobbnummer
9708392