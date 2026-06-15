Städare/lokalvårdare sökes inom Malmö
Städmästarna Syd AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-06-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Obs: endast sökande från Malmö!
Städmästarna Syd är ett Malmöbaserat städföretag med höga ambitioner när det gäller att ge våra kunder bästa möjliga service. För oss är det viktigt att vår personal trivs och känner sig lika engagerade i verksamheten som vi är.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker omgående en noggrann och lojal städare till vårt trevliga team. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning och lokalstädning.
Vi söker dig som:
Kan arbeta dagtid och/eller kvällstid.
Har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Är positiv, utåtriktad och lojal
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Har erfarenhet av städning (meriterande)
Har B-körkort
Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret (krav)
Vi erbjuder:
Ett engagerat företag med trevliga kollegor
Ett arbete där du får bidra till nöjda kunder
Vi söker både dagtid och kvällstid
Bra lönevillkor
Arbetet är på 75-100%
📩 Skicka din ansökan till work@stadmastarnasyd.com
. Urval sker löpande – välkommen med din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: work@stadmastarnasyd.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Arbetsförmedlingen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städmästarna Syd AB
(org.nr 559438-4926) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städmästarna i Syd AB Jobbnummer
9964810