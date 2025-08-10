Städare/lokalvårdare 75% Kalmar

LeDeB AB / Städarjobb / Malmö
2025-08-10


LEDEB AB söker städare/lokalvårdare centralt i Kalmar.
Vi söker en lokalvårdare som kan städa kontorslokaler från 05:00-12:00 måndag-fredag.
Är du noggrann, självgående, initiativtagande och har god social förmåga? Då passar detta arbete dig.
Kan du börja omgående?

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Mail
E-post: helena.martensson@ledeb.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Kalmar".

Arbetsgivare
Ledeb AB (org.nr 556752-9812)

Kontakt
Driftchef
Heléna Mårtensson
helena.martensson@ledeb.se

Jobbnummer
9451545

