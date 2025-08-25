Städare hemstädning
Löfberg Service AB / Städarjobb / Vaxholm Visa alla städarjobb i Vaxholm
2025-08-25
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Löfberg Service AB i Vaxholm
Vi söker dig som vill bli en del av Löfberg Service - ett familjeföretag med fokus på kvalitet och trivsel!
Löfberg Service är ett familjeföretag som värnar om hög kvalitet, nöjda kunder och medarbetare som trivs på sin arbetsplats. Nu söker vi en ny medarbetare till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Vi erbjuder en trygg anställning med månadslön, kollektivavtal och goda personalförmåner såsom:
Friskvårdsbidrag
Ansvarsförsäkring
Sjukförsäkring
Pensionsförsäkring
Utbildning inom städning
Tjänstens omfattning är flexibel - mellan halvtid och heltid beroende på vad som passar dig.Dina arbetsuppgifter
Arbetet består främst av hemstädning i privata bostäder, men även storstädning, flyttstädning och andra sorts städningar. Du kommer att arbeta i Vaxholm med omnejd.
Vi söker dig som har:
Servicekänsla och god förmåga att bemöta människor
Noggrannhet och ansvarskänsla
B-körkort
Kunskaper i svenska eller engelska
Svenskt personnummer eller är EU-medborgare
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inget krav - vi ger dig utbildning!
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: arbeta@lofbergservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Löfberg Service AB
(org.nr 559003-4574)
Campusgränd 1 (visa karta
)
185 34 VAXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Löfberg Service Jobbnummer
9475062