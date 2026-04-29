Städare / Cleaner
2026-04-29
Vi söker nya städproffs till vårt team!
Är du noggrann, ansvarsfull och vill göra skillnad i människors vardag? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet:
Som en del av vårt städteam utför du hemstädning, grovstädning, kontorsstädning och flyttstädning. Din uppgift är att skapa rena, trygga och trivsamma miljöer för våra kunder. Du arbetar självständigt, men har alltid stöd av ett engagerat team och en arbetsgivare som tror på dig.
Vi söker dig som:
Är noggrann och pålitlig
Har en stark servicekänsla och kvalitetstänk
Trivs med att arbeta självständigt och i team
Vill ge våra kunder den bästa städservicen
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med gott stöd
Möjlighet att utvecklas och göra skillnad
Ett team som värdesätter ditt engagemang
Låter detta som något för dig? Tveka inte att höra av dig!
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: info@sigtunaflyttstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Flytt & Städservice AB
(org.nr 559268-8864)
Östra Bangatan 8 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Jobbnummer
9881933