Städare / Cleaner - Nyköping
Rozen Clean - En av de mest rekommenderade städfirmorna Både kunder och personal väljer oss för vår pålitlighet och höga kvalitet. Vi underlättar vardagen för våra kunder i Nyköping genom professionell städning i hemmet, alltid med ett skinande rent resultat och personlig service som överträffar förväntningarna.
För oss är kundnöjdhet lika viktig som välmående och trivsel bland våra medarbetare. Vi är ett familjärt företag med starkt fokus på gemenskap, sammanhållning och arbetsglädje. Just nu söker vi engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt framgångsrika team.
Vill du vara med och skapa glänsande hem och en härlig arbetsmiljö? Då vill vi höra från dig!
Arbetsuppgifter Du kommer att ansvara för städningen hos cirka 10-15 egna kunder som du återkommer till varje, varannan eller var fjärde vecka där du kommer att hjälpa dem med att få en enklare vardag med ett skinande hem. Du ingår även i ett härligt team med många duktiga kollegor där ni ibland kommer att jobba tillsammans på uppdrag. Utöver det har du stöd och kontakt med både teamleaders ute på fältet samt våra väldigt närvarande koordinatorer på huvudkontoret!
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet eller mer av hemstädning
Tycker om att göra ett bra jobb och alltid ger 100%
Ser detta jobb som långsiktigt för att jobba hos oss länge
Ser dig själv som ansvarsfull och noggrann
Är pålitlig och lojal
Har en positiv inställning
Är bra på att passa tider och följa instruktioner
Behärskar antingen svenska eller engelska språket någorlunda
Arbetstillstånd i Sverige
Rozen Clean erbjuder:
Individuell lönesättning med en lön på 150-160 kr/timmen
Friskvårdsbidrag
Milersättning för dig med bil, om du reser kollektivt får du skattefri reseersättning
12% i semesterersättning (betalas ut 25 augusti årligen)
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Foraförsäkring med tjänstepension
Städutbildning
Trevliga kollegor med god sammanhållning och stämning bland våra medarbetare samt årliga team-aktiviteter och konferenser
Arbetstider måndag till fredag 8-17 eller enligt överenskommelse
Rozen Clean AB är ett växande och familjärt städföretag med privat- och företagskunder i Stockholm, Uppsala och Nyköping. Vi har mycket fina recensioner från våra kunder och anställda!
• ---IN ENGLISH----
Rozen Clean - One of The Most Recommended Cleaning Companies Both customers and staff choose us for our reliability and high quality. We make everyday life easier for our clients in Nyköping through professional home cleaning, always delivering sparkling results and personalized service that exceeds expectations.
For us, customer satisfaction is just as important as the well-being and happiness of our employees. We are a family-owned company with a strong focus on community, team spirit, and a positive work environment. We are currently looking for dedicated team members who want to become part of our successful team.
Would you like to help create sparkling homes and partake in a supportive work environment? We'd love to hear from you!
Job Responsibilities You will be responsible for cleaning at approximately 10-15 of your own clients who have cleaning every week, every other week or every fourth week, helping them enjoy a simpler everyday life with a sparkling clean home. You will also be part of a fantastic team with many skilled colleagues, occasionally working together on cleanings. Additionally, you will have support and regular contact with our teamleaders on the field and our highly dedicated coordinators at our head offices.
We are looking for someone who:
Has at least 2+ years of experience in home cleaning
Takes pride in doing a great job and always gives 100%
Sees this as a long-term position to grow with us
Is responsible and meticulous
Is reliable and loyal
Has a positive attitude
Is punctual and good at following instructions
Can communicate in Swedish or English to a basic level
Holds a valid work permit in Sweden
What Rozen Clean offers:
Individual salary setting with a starting salary at 150-160 SEK/hour
Wellness allowance
Mileage allowance if you travel by car or tax-free travel allowance if you travel by public transport
12% holiday pay (paid out yearly on August 25th)
Permanent employment with a 6-month probationary period
Fora-insurance with occupational pension
Training in professional cleaning
Friendly colleagues with good camaraderie and team spirit, with yearly team activities and conferences
Working hours Monday to Friday, 8 AM - 5 PM or by agreement
Rozen Clean AB is a rapidly growing, family-oriented cleaning company serving private and corporate clients in Stockholm, Uppsala, and Nyköping. We have many wonderful reviews from our clients and employees. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rozen Clean AB
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rozen Clean AB
(org.nr 559084-0467), https://jobs.rozenclean.se
Oscarsbergsvägen 2 (visa karta
)
611 39 NYKÖPING Jobbnummer
