Vi söker dig som vill städa våra lokaler! Du ska vara noggrann och engagerad. Vi ställer höga krav på städningen och värderar det viktiga arbetet högt. Arbetsuppgifterna består av städning av förskole- och skollokaler samt personalutrymmen. Tjänstgöringen sker tillsammans med en kollega. Tjänsten är på 18 timmar/vecka. Arbetstider: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag: 17.00-20.30 Söndag: 9.00-13.00 Tillträde omgående. Vi anställer under ansökningstiden och anställer så snart vi hittat rätt person. För mer information om oss, besök gärna vår hemsida www.uppsalamontessori.se.