Städare

Uppsala Montessori AB / Städarjobb / Uppsala
2025-10-06


Vi söker dig som vill städa våra lokaler! Du ska vara noggrann och engagerad. Vi ställer höga krav på städningen och värderar det viktiga arbetet högt.
Arbetsuppgifterna består av städning av förskole- och skollokaler samt personalutrymmen. Tjänstgöringen sker tillsammans med en kollega.
Tjänsten är på 18 timmar/vecka. Arbetstider: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag: 17.00-20.30 Söndag: 9.00-13.00
Tillträde omgående. Vi anställer under ansökningstiden och anställer så snart vi hittat rätt person.
För mer information om oss, besök gärna vår hemsida www.uppsalamontessori.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
email
E-post: jessika@uppsalamontessori.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uppsala Montessori AB (org.nr 556485-0286)
Djäknegatan 29 (visa karta)
754 25  UPPSALA

Kontakt
Jessika x
jessika@uppsalamontessori.se

Jobbnummer
9542135

