Städare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Karlstad
2026-03-06


Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull städare på heltid i Karlstad åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med ett praktiskt arbete och vill bidra till rena och välskötta miljöer.

2026-03-06

Om tjänsten
Som städare ansvarar du för den dagliga lokalvården hos vår kund. Du arbetar självständigt och/eller i team och säkerställer att lokalerna håller hög kvalitet enligt uppsatta rutiner och standarder.

Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, fastigheter eller andra verksamhetslokaler
Dammsugning, moppning och våttorkning
Rengöring av toaletter, kök och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hantering av städutrustning och enklare städmaskiner
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter

Kvalifikationer
Erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav
Noggrann, ansvarstagande och självgående
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Grundläggande kunskaper i svenska

Meriterande

Erfarenhet av professionell lokalvård
Erfarenhet av maskinstädning
B-körkort

Om dig

Du är pålitlig, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och kund.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Karlstad
Arbetstider: Dagtid eller enligt schema
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
652 24  KARLSTAD

Jobbnummer
9780655

