Städare - Heltid
Städarjobb / Karlstad
2026-03-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
, Säffle
, Nacka
, Sunne
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull städare på heltid i Karlstad åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med ett praktiskt arbete och vill bidra till rena och välskötta miljöer.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som städare ansvarar du för den dagliga lokalvården hos vår kund. Du arbetar självständigt och/eller i team och säkerställer att lokalerna håller hög kvalitet enligt uppsatta rutiner och standarder.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, fastigheter eller andra verksamhetslokaler
Dammsugning, moppning och våttorkning
Rengöring av toaletter, kök och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hantering av städutrustning och enklare städmaskiner
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
Erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav
Noggrann, ansvarstagande och självgående
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Grundläggande kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av professionell lokalvård
Erfarenhet av maskinstädning
B-körkort
Om dig
Du är pålitlig, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och kund.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Karlstad
Arbetstider: Dagtid eller enligt schema
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
