Städa på industri
Mångfaldsbyrån i Sverige AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-02-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mångfaldsbyrån i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en stark person som tycker om att arbeta med kroppen då kan det här jobbet vara något för dig.
Vi på Mångfaldsbyrån vill hjälpa människor som är Nya i Sverige att komma i arbete. För oss är det inte viktigt att du pratar perfekt svenska eller att du har erfarenhet från arbetet tidigare. För oss är det viktigt att du vill lära dig svenska och att du vill lära dig arbetet.
Det här arbetet är på en stor industri, du kommer att arbeta med andra kollegor och era uppgifter är att städa i anläggningen. Ibland arbetar man på hög höjd, ibland är det varmt och trångt. Man arbetar med kroppen därför är det viktigt att du tycker om och orkar arbeta med kroppen.
Du kommer jobba i Sävedalen.
Arbetet är måndag till fredag.
Du behöver ingen erfarenhet, vi kommer att lära dig allt du behöver kunna, det du måste ha med dig är att du är positiv, har mycket energi och kan samarbeta med andra.
Du måste vara registrerad på arbetsförmedlingen.
Om du är nyfiken får du gärna skicka en ansökan!!!
Mångfaldsbyrån hjälper nyanlända att hitta arbete i Sverige. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Då kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb!! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mångfaldsbyrån i Sverige AB
(org.nr 559225-4865), http://mangfaldsbyran.se Arbetsplats
Mångfaldsbyrån AB Jobbnummer
9762961