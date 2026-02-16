Stabsassistent till 314. Flygbassäkerhetskompaniet
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2026-02-16
Vill du arbeta i en viktig stödjande roll där struktur, samordning och administration står i centrum? Vi söker en stabsassistent som vill bidra till att kompaniledningens arbete fungerar effektivt och välorganiserat.
314.flygbassäkerhetskompaniet
314.flygbassäkerhetskompaniet består av kompaniledning, två kontinuerligt- och en tidvis anställd flygbassäkerhetspluton, en sensorpluton och en hundtropp. Kompaniet har som huvuduppgift att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygstridskrafterna. Flygbassäkerhetskompaniet ingår i 31. Flygbasbataljon vars huvuduppgifter är driften av flygbas Malmen, drift av rörlig flygbas samt grundutbildning av värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent vid 314.flygbassäkerhetskompaniet är du stöd till kompaniets olika delar. Arbetsuppgifterna kan bestå av administration i det dagliga arbetet, underrättelse-och logistiktjänst, övning och skarpa insatser. Som stabsassistent stödjer du även kompaniledningen med planering och genomförande av kompaniets uppgifter.
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkänt resultat alternativt pågående värnplikt med god prognos vid rekryteringstillfället
• Ej allergisk eller rädd för hund
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Militära förarbevis
• Gruppchefsutbildning
• Stabsassistentutbildning Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och noggrann. Du har en hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Du har god administrativ förmåga och har lätt för att ta egna initiativ och ansvar i varje given situation. Du känner dig trygg med att arbeta självständigt och med uppdragstaktik. Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträde: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Lt Linn Nilsson, Tjf Kompanichef, 013-28 30 00 (växel), linn.nilsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt. Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl) Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
