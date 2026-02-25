ST-läkare till Vårdcentralen Grums
2026-02-25
Välkommen till vårdcentralen Grums!
Vi driver en välfungerande vårdcentral belägen i Grums, cirka 10 minuters promenad från resecentrum och 20 minuters bilfärd från Karlstad.
Din arbetsplats
Vårdcentralen har cirka 7000 listade patienter och drivs av Region Värmland. Vårdcentralen tillhör verksamhetsområdet Södra Karlstad, bestående av vårdcentralerna Grums, Gripen, Tullholmen, Västerstrand, Skoghall, vår digitala enhet vårdcentral Värmland samt jourcentralen Karlstad. Vårdcentralen bemannas av specialistläkare, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, psykolog, fotvårdsterapeuter och enhetschef.
På vårdcentralen finns förutom läkarmottagning även samtalsmottagning, sjuksköterskemottagning och undersköterskemottagning, däribland mottagning för diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt, demens och fotvård för diabetikerna. Vi bistår även med läkarresurs till BMM, BVC, korttids-, LSS- och äldreboenden.
Under de senaste åren har vi fokuserat på att förbättra den medicinska kvaliteten, rutiner och vårt arbetssätt vilket givit gott resultat. Vi ligger idag i fas med årskontroller och väntelistor och vi har dagliga teamronder mellan yrkeskategorierna. Patienterna delas in efter födelsedatum och varje läkare ansvarar för ett visst antal datum. Vi har fortsatt ett starkt fokus på kvalitet och förbättringsarbete och följer därför upp våra kvalitetsmål noggrant.
Läkarteamet utgör ett engagerat arbetslag som tillsammans tagit fram ett utpräglat arbetssätt som värnar om arbetsmiljön. Som ST-läkare hos oss kommer du bli tilldelad egna datum att ansvara för under handledning. Du kommer ha möjlighet att anpassa ditt schema och din vardag så länge du också tar ansvar för de datum du tilldelats. Det finns även möjlighet till distansarbete. Du har studiedag en halvdag per vecka och handledning på veckobasis.
Vi strävar efter att ha våra dörrar öppna för kontinuerlig handledning i vardagen utöver den handledning som finns avsatt för dig och din handledare varje vecka. Vi har ett öppet klimat och konsulterar ofta sinsemellan inom läkargruppen men även med andra yrkeskategorier. Vår ambition är att din utbildning ska bli så givande och intressant som möjligt för att ge dig de kunskaper och erfarenheter du behöver för ditt framtida arbete som specialist i allmänmedicin.
På vårdcentralen arbetar idag fyra specialistläkare, en ST-läkare och en AT-läkare. Vi söker nu ytterligare en ST-läkare som vill bli en del av vårt team.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som har ett genuint intresse för allmänmedicin. Vi ser gärna att du uppskattar kvalitetsutveckling och innovationsarbete men framförallt är du en engagerad medarbetare med god samarbetsförmåga.
Som person är du ansvarstagande och flexibel. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att arbeta självständigt. I kombination med detta är du stabil och lugn vilket skapar trygghet i även pressade situationer. För oss är det viktigt att du alltid har patienten i fokus och att du strävar efter att ge god och säker vård.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
